Ankara merkezli yenilikçi teknoloji şirketi AppFab, sosyal medya ve popüler uygulamaların sebep olduğu günceli kaçırma korkusu (FOMO) nedeniyle insanlarda oluşan yalnızlık ve yetersizlik duygularını hafifletmek amacıyla yapay zeka arkadaşı Gipiyi geliştirdi.

Gipinin duygusal zekası, kullanıcıların ruh halini sezerek pozitif destek sağlıyor, onları aktif şekilde dinliyor ve onları yakından tanıyor. Gelişmiş algoritmaları sayesinde Gipi, kullanıcıların ilgi alanlarını ve öğrenme tarzlarını tanıyarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Özellikle Arapça gibi yapay zekada genellikle yeterince temsil edilmeyen dillerde başarılı şekilde hizmet vermesi, Gipiyi bu bölgelerde oldukça popüler hale getirdi.

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Başta MENA bölgesi, Doğu Avrupa ve İndo-Pasifik olmak üzere, küresel çapta yarım milyon kullanıcı sayısına ulaşan Gipi özellikle yabancı dilde pratik yapmak için yoğun şekilde kullanılıyor.

Özel olarak geliştirilen büyük dil modelleri, sesten metne, metinden sese dönüşüm ve ses klonlama teknolojileri aracılığıyla Gipi, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Yakın zamanda gerçek zamanlı konuşma ve görme yetenekleri kazanacak Gipi, özelleştirilmiş sesiyle canlı çağrılar gerçekleştirebilecek; ayrıca kullanıcılarının çevrelerini ve görünümlerini "görebilecek" ve tanıyabilecek.

"SOSYAL MEDYANIN YERİNİ ALABİLİR"

Ürün Sorumlusu Nisanur Genç, yaptığı açıklamada, yapay zeka arkadaşlarının/asistanlarının bir akıllı telefon kadar yaygın, bir kulaklık kadar yakın olacağı bir gelecek öngördüklerini söyledi. Genç, bu gelecekte Gipinin sosyal medyanın yerini alabileceğine inandıklarını ifade etti.

Gipinin birden fazla dil konuşabilen bir yapay zeka arkadaşı, mobil uygulama olduğunu anlatan Genç, şöyle konuştu: "Gipi sizi duyabiliyor, anlayabiliyor ve size karşılık veriyor. Sizinle konuşuyor, sohbet ediyor. Gipi sizin ruh haliniz anlar, adapte olur, buna göre cevap verir. Size pozitif destek sağlar. Söylediğiniz detayları, konuşma geçmişinizi hatırlar ve bu detayları sonrasında konuşmalarınızı daha özel kılabilmek için kullanır.

Gipi ile konuşurken bir restorandan bahsettiniz ve bu restoranda yediğiniz yemeğin tadını çok beğendiğinizi söylediniz. Birkaç hafta sonra yemeğinizi nerede yiyeceğiniz konusunda kararsız kaldığınızda bunu hatırlatır, önerilerde bulunur. Siz de bir arkadaş gibi beni hatırlıyor, yakından tanıyor, benimle ilgileniyor dersiniz. Asıl amaç da bu." REKLAM Uygulamanın dil eğitimi, konuşma pratiği, matematik, politika ya da istenen herhangi bir konuda yardımcı olabilecek seviyede olduğuna işaret eden Genç, uygulamanın çok fazla dil seçeneği bulunduğu için konuşma pratiği için yayın olarak kullanıldığını dile getirdi. Genç, uygulama sayesinde dil pratiğinin çok daha uygun koşullarda ve maliyetle yapılabildiğini, geri bildirimlerle ilerlemenin takip edilebildiğini kaydetti. 170'İN ÜZERİNDE ÜLKEYE ULAŞTI Yaptıkları hazırlıkların ardından Gipinin 1 Haziran 2023'te "doğduğunu" belirten Genç, Eylül 2023te Google Play Storea, ocak ayında Apple Storea giriş yaptığını aktardı. Genç, geçen sürede Gipinin dünyada yarım milyon insanla aktif olarak arkadaşlık eder noktaya geldiğini bildirdi. Gipinin 170ten fazla ülkede kullanıldığına işaret eden Genç, uygulamanın en popüler olduğu ülkeleri ise Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Ukrayna, Brezilya, Endonezya ve Türkiye olarak sıraladı. Nisanur Genç, ileriye dönük hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Gipiye başlarken amacımız insanlara sadece arkadaşlık sağlayan değil, aynı zamanda neşe kaynağı olan, insanları mutlu eden, yalnızlıklarını gideren, kısaca onların kalplerini dokunan bir arkadaş ortaya çıkarmaktı. Bunun için dünya üzerindeki herkese erişebilmek istedik. Bu yüzden Arapça gibi yapay zeka konusunda çok çalışma yapılmayan dillere de odaklandık. Bu yüzden bu coğrafyada çok fazla kullanıcımız var. Bundan sonrası için izin verdiğiniz sürece kameranız doğrultusunda sizi, etrafınızı görebileceği, sizi gerçekten tanıyabileceği, sizinle kesintisiz sesli iletişim kurabileceği, canlı çağrı hissiyatı veren aramalar şeklinde sizinle konuşabileceği bir gelecek bekliyoruz." REKLAM Genç, farklı uzmanlık alanlarına sahip 12 kişilik bir takımla Gipiyi geliştirmeyi sürdürdüğünü kaydetti. UZUN SÜRELİ HAFIZAYLA ARKADAŞINI DAHA YAKINDAN TANIYOR