Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.007,37 %0,81
        DOLAR 42,5492 %0,20
        EURO 49,5644 %0,07
        GRAM ALTIN 5.746,23 %-0,12
        FAİZ 37,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 79,85 %2,29
        BITCOIN 89.332,00 %-0,13
        GBP/TRY 56,7606 %0,03
        EUR/USD 1,1642 %-0,02
        BRENT 63,75 %0,77
        ÇEYREK ALTIN 9.395,08 %-0,12
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zekayla oluşturulan sahte hasar görselleri, aynı teknolojiyle çözümleniyor - Teknoloji Haberleri

        Yapay zekayla oluşturulan sahte hasar görselleri, aynı teknolojiyle çözümleniyor

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yapay zekayla oluşturulmuş sahte hasar taleplerinin özellikle son 6 ayda arttığını belirterek, "Burada ekspertizin yerinde yapılmasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.12.2025 - 12:09 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte hasar görsellerine AI çözümü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dijital çağın en yeni dolandırıcılık yöntemlerinden biri, yapay zekâ ile sahte görseller üretmek oldu. Son dönemde bazı kişiler, araçlarda gerçekte var olmayan hasarları yapay zekâ destekli görsellerle belgeleyerek sigorta şirketlerini yanıltmaya çalışıyor. Uzmanlar, bu yöntemin hem sigorta sektöründe ciddi maddi kayıplara yol açabileceğini hem de güvenlik ve denetim mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını belirtiyor.

        "SAHTE HASAR ÜRETİLİYOR"

        Erdem, Antalya'da düzenlenen "14. Geleneksel TÜSED Sigorta Eksperleri 2026 Eylem Planı Çalıştayı"nda, ekspertiz süreçlerinin dijitalleşmesini ve yenilikleri sektörle buluşarak ele aldıklarını söyledi.

        Eksper alanında dijitalleşme denince konunun yanlış anlaşılabildiğine dikkati çeken Erdem, hasar tespit sürecinde yapay zekanın daha çok "sahte hasar üretme" üzerine kurulu olduğunu dile getirdi.

        Dijitalleşmenin, hasarı tespit etmek yerine eksperlerin üzerindeki operasyon yükünü ortadan kaldırmak amacıyla yapılmasının daha önemli olduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

        "Çünkü hasar tespitini, niteliği, kabiliyeti olan bir eksper, mevcut katalog sistemleriyle en maksimumda 15 dakikada yapabilir. Yapay zekanın şu anda yapmış olduğu hasar tespitleri, araçların dış kabuğuna ilişkin yaklaşık 50 parçada mevcut. Oysa dijital ve yapay zeka aracılığıyla eksperlerin üzerindeki operasyon yükünün ortadan kaldırılması önemli yani evrak tarama, onların doğrulanması, süreç ve kural yönetimi, bunların dijitalleşiyor olması gerekiyor. Bunun için de hem kurum hem bizim tarafımızdan yapılanma süreci var ama şu andaki mevcut atama ve yönetmelikler süreci. Bundan sonra ise dijitalleşme sürecini tamamlıyor olacağız."

        Erdem, temel hedeflerinin, eksperin üzerindeki operasyon yükünü ortadan kaldırmak, sigortalıların tazminata erişim ile doğru hasar tespiti noktasında ve eksperin hizmet kalitesini artırmak olduğunu dile getirdi.

        Gelişen teknolojinin ekspertiz üzerindeki etkilerini değerlendiren Erdem, "Yapay zekayla oluşturulmuş sahte hasarlar geliyor. Bu, son bir yılın konusuydu ancak 6 aylık dönemde daha da arttı. Burada ekspertizin yerinde yapılmasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor çünkü bu süreçler daha da ilerleyerek devam edecek. Sadece oto tarafında değil makineyi, evi veya bir eşyayı da hasarlı gösterebiliyorlar. Sahte hasar üretimleri, tüm sigortalı unsurlara ilişkin yapılabiliyor." diye konuştu.

        Erdem, sahte hasar süreçlerini yönetebildiklerini, eksperin yerinde tespit yaparak suistimal unsurlarını ve şüpheyi ortadan kaldırdığını ifade etti.

        "YAPAY ZEKA ALANINDA GELECEĞE HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

        Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Selim Kesici de eksper kullanılmayan durumlarda bazı resimler üzerinden sahte hasarların üretilebildiğini söyledi.

        Eksperlerin tecrübeleri ve bilgi birikimiyle sahte hasarları çözdüğünü belirten Kesici, "Yapay zekayı olumlu kullanmakla ilgili beklentilerimiz var. Artık yapay zeka çok hızlı gelişiyor ama yapay zekanın nereye evrileceğini şu an için bilen yok. Yapay zekayla üretilen sahte hasar fotoğrafları, başka bir yapay zekayla da çözülebiliyor. Dolayısıyla bunun sonunun nerede biteceği bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

        Kesici, her hasarın birbirinden farklı olduğuna dikkati çekerek, parçanın kalitesinin, yan sanayi olup olmadığının, fiziki olarak tespit yapılmadan anlaşılamayacağını dile getirdi.

        Yapay zekanın her mesleğe gireceğini vurgulayan Kesici, "'Yapay zekayı kendi mesleğimiz adına nasıl olumlu kullanırız?', onun peşindeyiz. Bunun için çalışmalarımız var çünkü artık bu alanda geleceğe hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

        GELİŞTİRİCİLERDEN ÖNLEM!

        Birçok yapay zeka uygulaması ile bu tarz sahtecilikler yapılabilirken, bazı geliştiriciler ise bu etik dışı girişimlere önlem yazılımlarla yapay zekanın sahtecilik için kullanılmasının önüne geçmeye çabalıyor. Örneğin Microsoft'un yapay zeka uygulaması Copilot ile bu tarz hasarlı bir araç oluşturmaya çalıştığımda, "Bu tür içerikler güvenlik politikaları gereği desteklenmiyor" yanıtını aldık...

        Ancak Elon Musk'ın sahibi olduğu Xai'nin yapay zeka programı Grok ile bu haberin görseli de olan hasarlı otomobili yaratma şansımız oldu. Bazı yapay zeka programları daha sansürsüz içerik yaratması ile öne çıkıyor ve kullanıcı kazanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı