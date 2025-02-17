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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zekâlı görüntü işleme teknolojisi ile sürücülerin kaza riski azaltılıyor - Teknoloji Haberleri

        Yapay zekâlı görüntü işleme teknolojisi ile sürücülerin kaza riski azaltılıyor

        Vodafone Business, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin önde gelen endüstriyel ve medikal gaz tedarikçisi Linde Gaz'a sunduğu 'Güvenli Sürüş' çözümüyle bir iş ortaklığına imza atmıştı. Şirketin bu kapsamda , güvenlik seviyesinde kademe atlarken, projedeki yeni güncellemeler sayesinde manevra kaynaklı basit kazaları yüzde 70 oranında azalttığı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:41
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        Yapay zeka ile kaza riski azaltılıyor
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        Vodafone Business'ın Linde Gaz ile ortaklığı kapsamında sunduğu teknoloji, temel olarak yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknolojisine dayalı sürücü davranış analizi ile sürücülerin anlık olarak takip edilmesini sağlıyor. Şirket, var olan sisteme entegre ettiği geri görüş kamerası teknolojisiyle sürücülerin karşılaştığı zorlukları önemli ölçüde azalttığını açıklıyor.

        YÜZDE 70 ORANINDA AZALMA

        Bu yenilik sayesinde Linde Gaz’ın dağıtım operasyonlarında manevra kaynaklı basit kazalarda bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 oranında bir azalma söz konusuyken; mevcut iş ortaklığı, firmanın sürücülerinin yaklaşık 45 milyon kilometreyi hiçbir ölümlü ya da yaralanmalı kaza yaşamadan tamamlanmasına olanak sağladığı da vurgulanıyor.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Linde Gaz’a sunduğumuz çözüm araç içi takip, güvenli araç ve kamera sisteminden farklı olarak yapay zekâ içermesi ve teknolojinin sürüş güvenliği için kullanılması yönüyle Türkiye’de bir ilke imza atmıştık. Görüntü işleme teknolojisi olan Güvenli Sürüş çözümümüzle Linde Gaz dağıtım araçlarında şoförlerin sigara, telefon kullanımı, dikkat dağınıklığı veya yorgunluk gibi durumları, anlık olarak araç içi kameralardan tespit edilerek sesli uyarı veriliyor. Bu sayede sürüş güvenliği sağlanarak kazalara sebep olan durumları kaza olmadan önlemeyi amaçlıyoruz. Projemize ek olarak şehir içerisinde dar alanlara girildiği için ayrıca araçlara eklenen geri görüş kameraları ile araç üzerinde hiçbir kör nokta bırakmayarak minör kazaların da önüne geçmiş olduk. Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknolojimiz sayesinde kaza şiddetinden bağımsız olarak, ortalama iki günde bir potansiyel tehlikeyi erkenden tespit ederek engelleyebiliyoruz. Bu sayede olası kazaların önüne geçerek, daha güvenli bir sürüş ortamı oluşturuyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olmaya devam edeceğiz.”

        "DÖRT YILLIK SÜREÇTE KAYIPLI HİÇBİR KAZA YAŞAMADIK"

        Linde Gaz sürücüleri özelinde bu sayede puantaj sistemine geçtiklerini aktaran Linde Gaz Planlama ve Lojistik Kıdemli Yöneticisi Özgür Çelebi ise sistemden en az ikaz alan şoförlerin prim usulü ödüllendirildiğini ve bu dört yıllık süreçte neredeyse sıfır kaza durumunun söz konusu olduğunu ifade etti. “Linde Gaz olarak en önemli değerimiz, hiç şüphesiz ki emniyet. Vodafone Business’ın yapay zekâ tabanlı çözümü ile dağıtım operasyonlarımız Türkiye lojistik sektöründe nadiren görülebilecek bir başarıya imza attı. Yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığı mevcut araç ve sürücü takip sistemiyle, Linde Gaz sürücülerinin davranışlarını anlık olarak analiz ederek potansiyel riskleri çok önceden tespit etme olanağı sağlıyoruz. Bu sayede iş güvenliğimizi daha da güçlendirdik, çalışan memnuniyetini artırdık ve operasyonel maliyetleri düşürerek sürdürülebilirliği sağladık. Ayrıca şoförlerimizin daha dikkatli araç kullanması sağlayarak şirketimizin sıfır kaza yaklaşımını güçlendirdik” diyen Çelebi, sürüş güvenliği, filo yönetimi ve verimlilik gibi birçok alanda sektöre örnek olmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

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