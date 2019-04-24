Yapı Kredi Bankası mesai saatleri

Türkiye’nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olan Yapı Kredi Bankası, Kazım Taşkent tarafından 1944 yılında İstanbul'da kuruldu. Yapı Kredi, aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin 4. büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, kuruluşundan bu yana, müşteri odaklı bankacılık anlayışı, yenilikçiliği ön planda tutan yaklaşımı ve finans sektörünün gelişimine olan katkısı ile konumunu güçlendirmiştir. Yapı Kredi Bankası 2006 yılında KOÇ BANK A.Ş. ile birleşerek şu anki yapısını oluşturmuş ve günümüzdeki şeklini almıştır.

Yapı Kredi Bankası 11 milyon müşterisine; 1013 şubesi, yaklaşık 20 bin çalışanı ve 4 binden fazla ATM noktası ile hizmet vermektedir. Bankanın ayrıca müşterilerine telefon bankacılığı ve internet bankacılığı hizmetleri de bulunmaktadır.

Bankanın yurt dışında ise Amsterdam, Cenevre, Bakü, Bahreyn'de birer adet; Moskova’da ise iki adet olmak üzere toplam 6 şubesi bulunmaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI MESAİ SAATLERİ

Yapı Kredi çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik yemek ve dinlenme molası veren banka çalışanları, öğleyin saat 13.30’da mesaiye başlar. Yapı Kredi Bankası şubeleri kapanış saatleri olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Yapı Kredi Bankası hafta sonları, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

YAPI KREDİ BANKASI ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü, Yapı Kredi Plaza D Blok Levent İstanbul adresinde bulunmaktadır. Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğüne 0212 339 70 00 numaralı telefon ve 0212 339 60 00 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.

Bankacılık işlemleriniz için Yapı Kredi Bankası Çağrı Merkezine 444 0 444 numarasını tuşlayarak erişebilirsiniz.