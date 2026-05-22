Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.081,86 %-0,62
        DOLAR 45,7442 %0,34
        EURO 53,0791 %0,08
        GRAM ALTIN 6.652,65 %-0,09
        FAİZ 43,83 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,93 %-0,46
        BITCOIN 77.435,00 %-0,26
        GBP/TRY 61,3775 %-0,11
        EUR/USD 1,1604 %-0,13
        BRENT 104,92 %2,28
        ÇEYREK ALTIN 10.876,58 %-0,10
        Haberler Ekonomi Emlak Yapı ruhsatlarında yüzde 26 artış

        Yapı ruhsatlarında yüzde 26 artış

        2026'nın ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapı ruhsatlarında yüzde 26 artış

        TÜİK, 2026'nın ilk çeyreğine dair, Yapı İzin İstatistikleri verilerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37,0 ve yüzölçüm yüzde 26,1 arttı.

        Toplam yüzölçümün yüzde 72,8'i belediyeler tarafından verildi

        2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün, yüzde 72,8'i belediyeler, yüzde 27,2'si ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

        En yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,6 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

        2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 30,9 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

        REKLAM

        Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 3,5 arttı

        Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 4,8, daire sayısı yüzde 10,1 ve yüzölçüm yüzde 3,5 arttı.

        Toplam yüzölçümün yüzde 82,6'sı belediyeler tarafından verildi

        2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün, yüzde 82,6'sı belediyeler, yüzde 17,4'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

        En yüksek yüzölçüm payı yüzde 69,8 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

        2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 22,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

        Takvim etkilerinden arındırılmış yapı ruhsatı toplam yüzölçümü yüzde 26,5 arttı

        REKLAM

        Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 20,2, daire sayısı yüzde 37,1 ve yüzölçüm yüzde 26,5 arttı.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 0,3 azalırken, daire sayısı yüzde 2,3 ve yüzölçüm yüzde 2,7 arttı.

        Takvim etkilerinden arındırılmış yapı kullanma izin belgesi toplam yüzölçümü yüzde 4,5 arttı

        Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 6,2, daire sayısı yüzde 12,0 ve yüzölçüm yüzde 4,5 arttı.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 1,4 ve yüzölçüm yüzde 5,6 azalırken daire sayısı aynı kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yağmur etkili oldu

        Kadıköy'de yağmur etkili oluyor. Kadıköy D-100 Karayolu'nda yağmur sonrası yollar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uzunçayır metrobüs durağı yan yolda rögar taştı; trafikteki araçlar yağmur suyuyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Ayşen'in katili cani koca vahşetini anlattı!
        Ayşen'in katili cani koca vahşetini anlattı!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum