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Yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı, Hatayspor'a kiralandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa ettirilen 25 bin kişilik Hatay Stadı, kentin Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a kiralandı.

Yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı, Hatayspor'a kiralandı

Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Vali Rahmi Doğan, bordo-beyazlı ekibin stadı kiralama talebinin Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygun bulunduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Doğan, "Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı'mızın çok büyük destekleri oldu. Özellikle son merhalede bize göndermiş olduğu ödeneklerle çok ciddi bir çalışma yaptık. Bu çalışma çerçevesinde stadyumu hazır hale getirdik." diye konuştu.

Doğan, imzalanacak protokolle Hatayspor'un yeni yuvasının Hatay Stadı olacağını aktararak, "İnşallah Hatayspor burada güzel maçlar yaparak başarılar elde edip, Hatay'a, Hataylılara güzel günler yaşatacak. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu Kovid-19 virüsünün bertaraf edilmesiyle birlikte tribünleri doldurup, hep birlikte Hatayspor'un başarılarına şahitlik edeceğiz. Hatayspor'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ: "ARTIK HATAYSPOR BORÇLARLA, KÜME DÜŞMEYLE ANILMIYOR"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, stadın yapımında ilk kazmanın vurulmasından bitirilmesine kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sporun birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Savaş, şunları kaydetti:

"Bizler sporu güzelleştirmeye, insanlar arasındaki ilişkiye pozitif anlamda katkı sağlayacak her türlü güzel oluşumun içinde olmaya devam edeceğiz. Hatayspor'umuzu nasıl ki 3. Lig'e düşerken alıp, Süper Lig'de bu sıralamalara getirdiysek, bundan sonraki amacımız da takımı Avrupa'da bizi temsil eder duruma getirmek. İnşallah üç yıl içerisinde Avrupa'da oynayacak bir takım sözümüz vardı. Bu statta heyecanımız, hevesimiz, duruşumuz daha netleşir. Artık Atakaş Hatayspor borçlarla, küme düşme ile anılmıyor."

Konuşmaların ardından Vali Rahmi Doğan, kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz tarafından kiralama protokolü imzalandı. Stadın açılış töreninin bu ay içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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