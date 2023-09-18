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        Haberler Magazin Yaprak Dökümü'nün Fikreti'i Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş!

        Yaprak Dökümü'nün Fikreti'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş!

        Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Yaprak Dökümü'nde Fikret karakterini canlandıran başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın kızı ortaya çıktı. Son olarak Veda Mektubu'nda rol alan Yıldırımlar'ın kızı ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:57
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        Son olarak yakın zamanda final yapan Veda Mektubu dizisinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım ile kadroda yer alan Bennu Yıldırımlar, kızıyla gündeme geldi. Ünlü ismin kızıda anne babasının izinden gidiyor.

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        1995 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar ile dünyaevine giren Bennu Yıldırımlar'ın bu evliliğinden Ada adını verdiği bir kızı bulunuyor.

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        2 yaşından beri annesi Bennu Yıldırımlar ile tiyatro izlemeye giden Ada, bu alanda kariyer yapmak istediğine karar vermiş. Ünlü oyuncunun kızı liseyi tamamladıktan sonra üniversitede konservatuvar bölümüne girdi.

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        2008'de çocuklar için 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne alan Ada Yarar, '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda sergilediği performansla da dikkat çekti.

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        İşte Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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