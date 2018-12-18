Aileleri dışında kimseyle görüştürülmüyorlar

Enis Yıldırım'ın haberine göre Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, personel şube müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal'ı yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkındaki soruşturma sürüyor. Hem adli hem de idari yönden başlatılan soruşturma kapsamında olayın tanıklarının ifadesi alındı.

Hastanede tedavileri devam eden Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın kaldıkları odaların önünde polislerin nöbet tuttuğu öğrenildi. Servise çıkarılan ve yan yana odalarda kalan yaralı polislerin aileleri dışında kimseyle görüşmesine izin verilmiyor. İki polisin hayati tehlikeyi atlattığı ve durumlarının her geçen gün iyi gittiği öğrenildi.

POLİS MÜFETTİŞİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polis başmüfettişi ise, önce güvenlik kamera görüntülerini izledi ardından da tanıkların ifadelerini almaya başladı. Adli ve idari soruşturma birlikte yürütülürken, Rize Emniyet Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, günün büyük bölümünü Rize'de geçirerek, soruşturmayı yerinde takip ediyor.

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