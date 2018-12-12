Gebze'de yaralıya müdahale eden ambulansa halk otobüsü çarptı. Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklunun kullandığı motosiklet, Adem Baştaç idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsünün arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi. AA'nın haberine göre; sağlık görevlileri yaralıya müdahale ettiği esnada bir halk otobüsü park halindeki ambulansa çarptı.

Çarpma anında sedye almak için araçta bulunan ambulans şoförü Emrullah Şahin hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine olay yerine takviye sağlık ekibi gönderilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatırken, Suriye uyruklu yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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