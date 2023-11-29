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        Haberler Yaşam Yaramaz bir çocuğun sınırları zorlayabileceğini gösteren kareler

        Yaramaz bir çocuğun sınırları zorlayabileceğini gösteren kareler

        Bazen çocuklar o kadar yaramaz olabilirler ki sadece birkaç saniye bile ortalığı karıştırmaları için yeterlidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 18:01 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:01
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        "Çocuğunuzun dizüstü bilgisayarınızı kullanmasına izin vermeyin."

        2

        "Banyoya girdiğimde onu kitabımızı "yıkarken" buldum."

        3

        “Kızımın ilk kamp gezisi. Sabah 06.15'te beni bu şekilde uyandırıyor."

        4

        “Bir çocuğum kestiriyor, diğeri inatçı.”

        5

        "4 yaşındaki çocuğum kalem buldu ve artık Darth Maul olduğu için çok gurur duyuyor."

        6

        “Lowe's'ta bu çocuğun babasına bağırdığını duydum, onu aramaya gittim ve...”

        7

        “Bu banyo kapılarını modaya uygun olduklarını düşündüğümüz için aldık. Bu, çocuğumuz olmadan önceydi."

        8

        "2 hafta evde tek kalan baba: Eşim pek memnun olmayacak..."

        9

        "Bazen çocuğu dışarıda tutmak için bir oyun parkı alırsınız!"

        10

        "'Anne, o çok ateşli ve vantilatöre ihtiyacı var.' Buna uyandığınızı hayal edin."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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