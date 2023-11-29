Yaramaz bir çocuğun sınırları zorlayabileceğini gösteren kareler
Bazen çocuklar o kadar yaramaz olabilirler ki sadece birkaç saniye bile ortalığı karıştırmaları için yeterlidir.
"Çocuğunuzun dizüstü bilgisayarınızı kullanmasına izin vermeyin."
"Banyoya girdiğimde onu kitabımızı "yıkarken" buldum."
“Kızımın ilk kamp gezisi. Sabah 06.15'te beni bu şekilde uyandırıyor."
“Bir çocuğum kestiriyor, diğeri inatçı.”
"4 yaşındaki çocuğum kalem buldu ve artık Darth Maul olduğu için çok gurur duyuyor."
“Lowe's'ta bu çocuğun babasına bağırdığını duydum, onu aramaya gittim ve...”
“Bu banyo kapılarını modaya uygun olduklarını düşündüğümüz için aldık. Bu, çocuğumuz olmadan önceydi."
"2 hafta evde tek kalan baba: Eşim pek memnun olmayacak..."
"Bazen çocuğu dışarıda tutmak için bir oyun parkı alırsınız!"