'Yarasa adam' en kısa uçuşunu gerçekleştirdi

Vadinin yaklaşık 300 metrelik kayalıklarından wingsuit atlayışını başarıyla yaptığını ifade eden Koçak, "Atlayacağımı öğrenen insanlar da kumsalda bekliyordu, büyük bir kalabalık vardı ve çok eğlendim. Bugüne kadar wingsuit ile bir uçurumdan yaptığım en kısa uçuş oldu. Bu tür bir atlayış için nokta, ne yaptığını bilmeyenler için çok doğru bir yer değil. Çok riskli, o yüzden kimseye tavsiye etmiyorum. Riskleri yönetebilen ve ne yaptığını bilen sporcular bir macera yaşayabilir" diye konuştu.