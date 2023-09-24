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        Haberler Televizyon Yargı yeni sezon oyuncuları kimler? Kanal D Yargı dizisi Yargı 3. yeni sezon oyuncu kadrosu

        Yargı yeni sezon oyuncuları kimler? Kanal D Yargı dizisi Yargı 3. yeni sezon oyuncu kadrosu

        Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi, üçüncü sezona yeni oyuncularla başlıyor. Ilgaz ve Ceylin'in birbirine yabancı ve mesafeli anları ise, izleyiciyi yeni sezonda büyük bir bulmacanın beklediğinin sinyallerini verirken; Yargı dizisi yeni sezon oyuncuları merak konusu oldu. Dizinin seyircileri için Yargı 3. sezon oyuncularını haberimizde bir araya getirdik. İşte, Kanal D Yargı dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 13:03 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:03
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        Yargı dizisi bu akşam 3. sezonu ile ekranlarqa 'Merhaba' diyecek. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi yeni sezona yeni oyuncularla başlıyor. Peki, Yargı yeni sezon oyuncuları kimler? İşte, Yargı dizisi 3. yeni sezon oyuncu kadrosu...

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        YARGI DİZİSİ YENİ SEZON KONUSU

        Ilgaz’ın yokluğunda düştüğü dipsiz kuyudan mucizevi bir biçimde kurtulan ancak, öfkesi alev alev kalbinde yanan Ceylin... Fırtınaya tutulmuş sevdiğini kollarında dindirmeye çalışan, üstelik bu büyük aşkın onlara getirdiği tatlı bir sürprizi öğrenen Ilgaz... Hayat onları hiç bilmedikleri bir denizde dalgalarla savururken, zaman ruhlarına bambaşka şekiller vermiştir. Artık aralarındaki mesafenin kapanması için yeni bir mucize daha gereklidir.

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        Bu sırada hayat herkes için yeni sürprizler hazırlamıştır. İstanbul’un en başarılı avukatı olarak yine fırtına gibi esen ancak arkasındaki karanlığı daha da büyüten Yekta Tilmen; önüne gelen fırsatları değerlendirip ailesini bambaşka bir hayatla tanıştıran Osman, nasıl bir bombanın üzerinde oturduklarının farkında bile olmayan Aylin...

        Yıpranmış ruhlarını onarmak isterken daha da derin acılarla sınanan Gül ve Metin... Yetişkinlik yolunda hızlı adımlarla ilerlerken beklemedikleri kadar tökezleyen Çınar, Parla ve Tuğçe… Adliyede yeni yüzlerle birlikte gelen yeni davalar ve gün sonunda bulunan, yine herkesi bir araya getiren iki ceset. Düşmanlıkların dostluklara, sevginin nefrete, belirsizliklerin açığa çıkacağı yeni bir dönem başlamıştır artık...

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        YARGI YENİ SEZON OYUNCULARI

        Yargı dizisinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel dahil oluyor.

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        YARGI'DA KONUK OYUNCU SÜRPRİZİ

        Yargı'ya yeni sezona sürpriz biri isim de konuk oluyor. 3'üncü sezonun ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Yargı, ünlü sanatçı Funda Arar’ı ağırlıyor. Arar’ın dizide nasıl bir karakter ile izleyici karşısına çıkacağı ise yeni bölümde belli olacak.

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        YARGI OYUNCU KADROSU

        Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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