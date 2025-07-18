Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Yargıda "3D" teknolojisi: Olay anı animasyonla canlandırılıyor | Son dakika haberleri

        Yargıda "3D" teknolojisi: Olay anı animasyonla canlandırılıyor

        Yargıtay'da görülen bir temyiz davasında, olay yeri inceleme raporları, deliller ve beyanlar kullanılarak suç mahalli sanal gerçeklik sayesinde modellemeye döküldü. Peki, bu teknoloji nasıl kullanılıyor, ceza yargılamalarına nasıl katkı sağlayabilir? Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 18.07.2025 - 09:32 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yargıda "3D" teknolojisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adli yargılamalarda sanal gerçeklik ve 3D modelleme, Yargıtay'da görülen temyiz aşamasındaki bilirkişi raporunda kullanıldı.

        Bu teknolojiyle polis tutanakları, Adli Tıp raporları ve tanık ifadeleri birleştirilerek olayın animasyonu oluşturuldu. Avukat Tolga Temtek, sürecin nasıl işlediğine ilişkin Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

        “YARGITAY’DA TEMYİZ AŞAMASINDA KULLANDIK”

        Temtek, “Bu simülasyonla birlikte dava aşamasında somut olayın hakimin, savcının gözünde daha iyi canlanabilmesi için olayı daha iyi kavrayıp maddi gerçeğe ulaşımda daha bir kolaylık sağlamak adına böyle bir yönteme giriştik. Biz bunu önce Yargıtay’da bir temyiz aşamasında kullandık.” dedi.

        “SOMUT GERÇEĞİ YANSITMAYA ÇALIŞIYORUZ”

        Olay anına ilişkin canlandırmanın nasıl hazırlandığına yönelik Temtek, “Olayı biz tasvir ediyoruz nasıl gerçekleştiğini, gerçekleşme ihtimallerinden bahsediyoruz ve müvekkilin beyanları doğrultusunda somut gerçeği yansıtmaya çalışıyoruz. Olay yeri inceleme raporları burada çok geçerli oluyor. Tanık beyanları, deliller, dosyadaki tüm deliller kapsamında görüntüler ortaya çıkartılıyor. Bu animasyon sayesinde olay bir nevi gözlerinden yeniden canlanıyor.” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Trump Wall Street Journal'ı yalanladı
        Trump Wall Street Journal'ı yalanladı
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi