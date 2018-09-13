Yerel mahkeme, genç kızda travma yaratan durum sonrası “cinsel taciz” kararı verip şoför hakkında sadece 2 bin 240 lira adli para cezası verdi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Şoför hakkında “cinsel taciz” değil, “cinsel saldırı” suçundan dava açılması gerektiğine karar verdi.

Yargıtay, genç kızın 18 yaşından küçük olduğunu ve bu nedenle “Çocuğu cinsel yönden istismar” suçundan yargılanması gereken sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması gereken sanığın adli para cezasıyla cezalandırılmasına dair kararı bozdu.

İstanbul Bakırköy’de yaşayan 43 yaşındaki servis şoförü İ. Bıyık, iş çıkışı servise binen 17 yaşındaki K.M.'yi her zaman indiği yerde bırakmayıp, güzergah değiştirerek ıssız bir yere götürdü. K.M. buna itiraz edip minibüsten ineceği sırada İ. Bıyık buna engel oldu. Genç kıza birlikte gezme teklifinde bulundu. Servis şoförünün teklifini K.M. reddetti. Bunun üzerine İ. Bıyık arka koltuğa geçerek genç kızın ellerini tutup koltuğa yatırdı. 17 yaşındaki genç kızı zorla öpmeye çalışan İ. Bıyık, genç kızın direnmesi üzerine eyleminden vazgeçti.

GENÇ KIZ HEMEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi, genç kızı ıssız bir yere götürüp elini tutan ve koltuğa yatırıp zora öpmeye kalkan İ. Bıyık’ı, Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde yer alan “cinsel taciz” suçunu işlediği iddiasıyla adli para cezasına çarptırıldı. 17 yaşında bir genç kızı kullandığı servis minibüsüyle ıssız bir yere götürüp kapıyı kapatan, kızı koltuğa yatırıp zorla öpmeye çalışan 43 yaşındaki bir zanlı, sadece 2 bin 240 lira adli para cezasına mahkum edilerek serbest bırakıldı.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi mahkemenin kararını bozdu. Suç tayini konusunda yanılgıya düşüldüğünü vurguladı. Yani, sanığa 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası gerektiren “cinsel taciz” suçundan değil, 15 yıla kadar hapis cezasını gerektiren “Çocuğu cinsel yönden istismar” suçundan hapis cezası verilmesi gerektiğine karar verildi. Eğer yerel mahkemenin verdiği karar onansaydı, zanlının yaptığı yanına kâr kalacaktı. 17 yaşındaki bir genç kızı servis minibüsüyle ıssız bir yere götürüp zorla öpmeye kalkan 43 yaşındaki biri, sadece para cezası almış olacaktı.

Yasalarda gerekli cezalar olduğu halde uygulayıcıların yanlış ceza tayini veya olaya farklı yaklaşımı nedeniyle toplumda infial uyandıran, adalete güveni sarsan durumlar yaşanıyor. Eğer zanlı sadece para cezasıyla kurtulmuş olsaydı, 17 yaşındaki bir genç kızın ve ailesinin adalete olan güveni sarsılacaktı, yaşadıkları travmaya yenisi eklenecekti.

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