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Yarı finalde ikinci randevu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman?

Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. İlk maçı farklı kazanan Fenerbahçe Beko seride 1-0 önde bulunuyor. Toplamda 3 galibiyete ulaşan ekibin adını finale yazdıracağı zorlu mücadelede heyecan devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin bilgiler...

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  • Yarı finalde ikinci randevu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Türkiye basketbolunun iki başarılı kulübünün mücadelesinde basketbolseverler seyir zevki yüksek bir maç izledi. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya karşı 108-66 kaybederek kulüp tarihinin Türkiye Ligi'ndeki en farklı yenilgisini aldı. Anadolu Efes seride ikinci maçı kazanıp yenilgiyi unutturmak istiyor. İşte merakla beklenen Fenerbahçe Anadolu Efes maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadroları…
  • Yarı finalde ikinci randevu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı bu akşam saat 20.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayacak.
  • Yarı finalde ikinci randevu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Anadolu Efes maçı beIN Sport 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
  • Yarı finalde ikinci randevu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KADROLAR                                                                                                                                                  

    Fenerbahçe: Carsen Edwards, Devin Booker, Dyshawn Pierre, Ekrem Sancaklı, İsmet Akpınar, Johnathan Motley, Marko Guduric, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Nemanja Bjelica, Nick Calathes, Nigel Hayes, Samet Geyik, Scottie Wilbekin, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic,Tonye Frank Jekiri
  • Yarı finalde ikinci randevu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes: Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Vasilije Micic, Rodrigue Beaubouis, Erten Gazi, Will Clyburn, Elijah Bryant, Egehan Arna, Achille Polonara, Amath M’Baye, Ante Zizic, Tibor Pleiss, Bryant Dunston, Egemen Güven
  • Yarı finalde ikinci randevu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İLK MAÇIN EN SKORER İSİMLERİ

    Fenerbahçe Beko’da;

    Johnathan Motley 18 sayı, 3 ribaund, 3 asist;

    Nigel Hayes-Davis 15 sayı, 4 ribaund, 5 asist;

    Scottie Wilbekin 11 sayı, 4 asist, 2 top çalma;
  • Yarı finalde ikinci randevu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Dyshawn Pierre 10 sayı, 6 ribaund, 2 asist;

    İsmet Akpınar 11 sayı, 2 asist;

    Samet Geyik 10 sayı, 7 ribaundla oynadı.
  • Yarı finalde ikinci randevu! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes‘te ise;

    Elijah Bryant 13 sayı, 10 ribaund, 2 asist;

    Ante Zizic 10 sayı, 2 ribaund;

    Vasilije Micic 10 sayı, 1 ribaund;

    Shane Larkin 9 sayı, 4 asistle mücadele etti.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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