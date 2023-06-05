Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Türkiye basketbolunun iki başarılı kulübünün mücadelesinde basketbolseverler seyir zevki yüksek bir maç izledi. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya karşı 108-66 kaybederek kulüp tarihinin Türkiye Ligi'ndeki en farklı yenilgisini aldı. Anadolu Efes seride ikinci maçı kazanıp yenilgiyi unutturmak istiyor. İşte merakla beklenen Fenerbahçe Anadolu Efes maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve kadroları…