Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. 1 Şubat perşembe günü İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi yaşanırken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi görüldü. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. İşte 2 Şubat Cuma MGM İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

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MGM HAVA DURUMU RAPORU YAYINLANDI!

Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.