Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı! 2 Şubat yarın hava nasıl olacak?
MGM hava durumu raporuna göre ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu olacak. 1 Şubat Perşembe günü Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış bekleniyordu. 2 Şubat Cuma günü yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterirken Marmara bölgesinde ise yağış bekleniyor. İşte 2 Şubat 2024 MGM hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. 1 Şubat perşembe günü İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi yaşanırken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi görüldü. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. İşte 2 Şubat Cuma MGM İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
MGM HAVA DURUMU RAPORU YAYINLANDI!
Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.