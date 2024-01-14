Haberler Gündem Hava Durumu Yarın için plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Ocak Pazartesi hava durumu

Yarın için plan yapacaklar dikkat! MGM 15 Ocak Pazartesi hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Ocak Pazartesi gününe ait hava durumu raporu yayınlandı. Özellikle yarın için plan yapacaklar merak içerisinde "Yarın hava durumu nasıl?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yarın hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM tarafından yayınlanan 15 Ocak hava durumu raporu... Habertürk Giriş: 14.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 14.01.2024 - 09:21 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Hava durumu yarın nasıl? Yarın yani 15 Ocak Pazartesi haftanın ilk iş günü için plan yapacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Ocak Pazartesi hava durumunu yayınlandı. İşte yarına ait hava durumu...

2 Şurada Paylaş!







YARIN HAVA DURUMU NASIL? Yarın ki hava durumu raporuna göre Ege ve Akadeniz Bölgesi illerinde yağmur bekleniyor. Yağışın ayrıca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa çevresinde de etkili olması tahmin ediliyor.