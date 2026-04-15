Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Yarın okul var mı? 16 Nisan Perşembe günü Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tatil mi?

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede dün yaşanan silahlı saldırının ardından bugün de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda benzer bir olay meydana geldi. Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda 1 öğretmen ve 3 öğrenci hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaşanan acı olayların ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu ve Eğitimciler Birliği Sendikası, protesto amacıyla 2 gün iş bırakma kararı aldı. Gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 16 Nisan Perşembe günü için İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul var mı? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        14 Nisan Salı günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede meydana gelen silahlı saldırının ardından, bugün de Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu’nda benzer bir saldırı daha yaşandı. Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda 1 öğretmen ve 3 öğrenci yaşamını yitirirken, 20 kişi yaralandı. Bu üzücü gelişmelerin ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu ile Eğitimciler Birliği Sendikası, tepki amacıyla 2 gün süreyle iş bırakma kararı aldı. Yaşananların ardından öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 16 Nisan Perşembe günü okullar tatil mi, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okul var mı? İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Siverek'teki bir lisede meydana gelen saldırı olayından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, yaşanan gelişmelerin ardından eğitim-öğretime 4 gün süreyle ara verildiğini açıklamıştı.

        Benzer bir kararın bugün gerçekleşen saldırının ardından Kahramanmaraş'ta alınıp alınmayacağına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

        3

        16 NİSAN PERŞEMBE OKUL VAR MI?

        Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), Şanlıurfa Siverek’te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Türkiye genelinde 15.04.2026-16.04.2026 tarihlerinde 2 (iki) gün iş bırakma eylemi kararı alındığı bildirildi.

        4

        VALİ ÜNLÜER: 4 VEFATIMIZ VAR, 20 YARALI

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Şu ana kadarki yaptığımız çalışmalarda maalesef 4 kişi vefat etti. Bunlardan 1'i öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralı var. Bunlardan 4’ü şu an ameliyatta. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yaralı kardeşlerimiz sağlıklarına kavuşurlar. Başka herhangi bir okulumuzda bu tür bir saldırı yok.

        Saldırgan da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amacıyla mı, yoksa o kargaşadan dolayı mı yaptı bilmiyoruz. Saldırgan 8’inci sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle baskını gerçekleştiriyor. İki sınıfa giriyor."

        5

        BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." ifadesini kullandı.

        MEB, yaptığı açıklamada, saldırı hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca bakanlık, saldırının düzenlendiği okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

        6

        EĞİTİM İŞ GENEL MERKEZİ'NDEN EYLEM KARARI

        Eğitim İş Genel Merkezi'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. X hesabından yapılan açıklamada, 2 gün iş bırakma kararı alındığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

        15-16 Nisan tarihlerinde 2 gün süreyle iş bırakıyoruz!

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede yaşanan silahlı saldırı, okullarımızdaki güvenlik zafiyetini, çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin herhangi bir can güvenliğinin olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bilimin ve aydınlanmanın yuvası olması gereken okullar, şiddet merkezi haline getirilmektedir.

        Eğitim-İş olarak; eğitimin ve eğitim emekçisinin sistematik biçimde değersizleştirilmesine, gençlerimizin umutsuzluğa itilmesine ve can güvenliklerinin kalmamasına karşı tüm eğitim sendikalarına, demokratik kitle örgütlerine ve kamuoyuna ortak mücadele çağrısında bulunduk.

        Bu kapsamda; okullarda artan şiddete dikkat çekmek, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin yaşam hakkını savunmak, güvenli okul talebini güçlü biçimde kamuoyuna taşımak amacıyla;

        •⁠ ⁠15-16 Nisan 2026 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle iş bırakıyoruz.

        •⁠ ⁠15 Nisan Çarşamba günü saat 13.00’te Genel Merkez olarak Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde, ülke genelinde ise eş zamanlı olarak İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde buluşuyoruz.

        •⁠ ⁠16 Nisan Perşembe, Ankara’da tüm Türkiye’den gelen üyelerimizle “Eğitime, Okuluna, Eğitimciye Sahip Çıkma Büyük Buluşması” gerçekleştireceğiz.

        Eğitimde şiddetin normalleştirilmesine karşı isyanımızı büyütüyor, “ARTIK YETER!” diye haykırmak için buluşuyoruz!

        Çocuklarımızın, eğitim emekçilerinin ve okulların geleceğini korumak için; tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve kamuoyunu omuz omuza saf tutmaya; bu onurlu mücadeleyi tek ses olarak yükseltmeye davet ediyoruz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doku ailesinin avukatı: Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu

        Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından konuşan aile avukatı Ali Çimen, "Gülistan'ın baraj gölünde olmadığı net şekilde ortadaydı. Ancak Gülistan'ın intihar ettiği al...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Antalya'dan kopamıyor
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!