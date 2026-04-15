VALİ ÜNLÜER: 4 VEFATIMIZ VAR, 20 YARALI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu ana kadarki yaptığımız çalışmalarda maalesef 4 kişi vefat etti. Bunlardan 1'i öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralı var. Bunlardan 4’ü şu an ameliyatta. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yaralı kardeşlerimiz sağlıklarına kavuşurlar. Başka herhangi bir okulumuzda bu tür bir saldırı yok.

Saldırgan da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amacıyla mı, yoksa o kargaşadan dolayı mı yaptı bilmiyoruz. Saldırgan 8’inci sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle baskını gerçekleştiriyor. İki sınıfa giriyor."