        Haberler Bilgi Gündem Yarın okullar tatil mi? 1 Haziran Pazartesi günü okul var mı, yok mu, ders olacak mı?

        Kurban Bayramı tatili ve idari izin kararının ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler "Yarın okul var mı, 1 Haziran Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilirken, alınan idari karar sonrasında bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı. Peki Yarın okullar tatil mi? 1 Haziran Pazartesi okul var mı? İşte 1 Haziran 2026 Pazartesi okulların durumu...

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 21:39 Güncelleme:
        Kurban Bayramı nedeniyle verilen tatil ve kamu çalışanlarını kapsayan idari izin kararı sonrasında milyonlarca öğrenci ile veli, okulların açılış tarihini gündemine aldı. Özellikle bayram sonrası ilk ders gününün ne zaman olduğu ve eğitim faaliyetlerinin hangi tarihte yeniden başlayacağı arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 1 Haziran Pazartesi okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...

        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim öğretim faaliyetleri bayram tatilinin ardından yeniden başlayacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ders zili tatil sonrası ilk eğitim gününde yeniden çalacak. Özellikle sınav hazırlığında olan öğrenciler, eğitim takviminin nasıl devam edeceğini yakından takip ediyor.

        Kurban Bayramı tatili sonrası okullar 1 Haziran Pazartesi günü açılacak.

        12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonucunda, 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka yılı boyuncaki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların odaklanmalarını ve sınavların durdurulacağı değerlendirilmiştir.

        Tüm bu konularla ilgili olarak, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.

        Diğer yandan sınav öncesi süreçten etkilenmesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların değiştirilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumunda eğitim öğretime 1 gün ara verilecek ve bu tarihteki personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi ile okullar bu yıl 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte kapanacak.

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre 26 Haziran 2026 Cuma günü karneler dağıtılacak ve yaz tatili başlamış olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
