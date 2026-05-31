12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonucunda, 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka yılı boyuncaki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların odaklanmalarını ve sınavların durdurulacağı değerlendirilmiştir.

Tüm bu konularla ilgili olarak, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.

Diğer yandan sınav öncesi süreçten etkilenmesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların değiştirilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumunda eğitim öğretime 1 gün ara verilecek ve bu tarihteki personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.