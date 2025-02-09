Valilikten açıklama geldi! Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı?
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisini arttırdığı bazı kentlerde valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu. Bu bağlamda 10 Şubat Pazartesi günü okula gidecek olan öğrenciler gözünü, valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi İstanbul'da okul var mı?" İşte kar tatili olan iller listesi...
Yarın okullar tatil mi sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Samsun, Ordu, Kocaeli, Sivas, Kayseri, Sinop ve bazı kentlerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime ara verilmişti. Bu kapsamda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere kar yağışının beklendiği illerde okulların tatil olup olmayacağı öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?" İşte 10 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği iller...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kentlerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu.
ORDU
Ordu Valiliği, 10 Şubat Pazartesi günü için Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlimizin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçemizin; Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi’nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Ünye ilçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Erenyurt İlkokulunda, 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.
10 ŞUBAT YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Tekirdağ'ın doğusu, Kırklareli kıyıları, Antalya’nın doğu ve batı kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Malatya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.