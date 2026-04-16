Yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul var mı?
Son günlerde peş peşe yaşanan okul saldırıları, Türkiye'yi yasa boğdu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası "okullar tatil edildi mi?" sorusunu gündeme getirdi. Yaşanan olayların ardından, eğitim sendikaları; Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen ve Eğitim-İş, 15-16-17 Nisan tarihlerini kapsayan iş bırakma eylemleri düzenleyeceklerini ve okulların tatil edilmesi yönünde çağrılar yaptıklarını açıkladılar. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul var mı?" İşte 17 Nisan Cuma okulların durumu...
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan silahlı saldırı olayları, ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Yaşanan olayların ardından Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, "Bu hafta okullarda derslere ara verilsin." açıklamasında bulundu. Peki, Yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul var mı, ders yapılacak mı? İşte eğitime ara verilen iller...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırının ardından konuşan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini ifade etti.
Kahramanmaraş için İçişleri Bakanlığı ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamalara göre, kent genelinde eğitime 16 ve 17 Nisan tarihlerinde iki gün süreyle ara verilmişti.
SENDİKALAR İŞ BIRAKIYOR
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, "Bu hafta okullarda derslere ara verilsin. Okul güvenliği sağlanmadığı müddetçe öğrenci ve öğretmen okula gitmemeli. Milli Eğitim Bakanlığı acil bir şekilde okulları cuma günü dahil ivedi tatil etmelidir" dedi.
"İKİ GÜN SÜREYLE İŞ BIRAKMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Türk Eğitim Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin hedef alındığı menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hain saldırıyı lanetlemek ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etmek amacıyla, 16–17 Nisan 2026 tarihlerinde iki gün süreyle Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz." denildi.
Eğitim İş Genel Merkezi ise yaptığı açıklamada, iki günlük iş bırakma eylemini Kahramanmaraş’taki saldırının ardından, üç güne (15, 16, 17 Nisan) çıkardıklarını bildirdi.
Eğitim Sen ise dün Şanlıurfa'da yaşanan saldırının ardından iş bırakma kararı aldığını açıklamıştı.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ DUYURDU
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısı sonrasında açıklamada bulundu.
Çiftçi açıklamasında, "Bugün de Kahramanmaraş'ta, bu olaydan dolayı yarın ve bir gün eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
17 NİSAN CUMA OKUL VAR MI?
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilin valiliklerinden veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa dışındaki iller için genel bir tatil açıklaması yapılmadı.