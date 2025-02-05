Valilikten beklenen açıklama geldi! Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe günü okul var mı?
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı birçok kenti etkisi altına aldı. Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda 6 Şubat Perşembe günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler valilikler tarafından gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe günü okul var mı?" İşte kar tatili olan iller listesi...
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok ili etkisi altına aldı. Valilikler gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği illerde okulların tatil ediliğini duyurdu. Bu bağlamda kar yağışının beklendiği illerde öğrenci ve veliler, "Yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe günü okul var mı, ders yapılacak mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 6 Şubat 2025 Perşembe okulların tatil ediliği iller...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyurdu.
SAKARYA
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bazı okullarda da kar yağışı nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu/Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildi.
Ayrıca, Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinde taşımalı eğitime de iki gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
6 ŞUBAT HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya ve Kahramanmaraş ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Akdeniz kıyıları ile Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ŞUBAT AYININ İLERLEYEN HAFTALARI SOĞUK VE KAR YAĞIŞLI
İstanbul ve genel olarak batı kıyıları için Şubat ayının ilerleyen haftaları da soğuk ve kar yağışlı geçebilir. Düzce-Kocaeli arasında bu gece yüksekler kuvvetli kar nedeniyle ulaşım açısından zorluk çeker. Bolu-Ankara arasında kuvvetli kar beklenmiyor fakat hafif yağış ve buz gibi hava nedeniyle yine buzlanma tehlikeli olacaktır.
Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Sivas, Elazığ, Malatya, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Kars, Erzurum, Ağrı, Van, Ardahan gibi merkezlerde kuvvetli kar bekliyoruz. Bu merkezlerin köy/yayla yollarında ise kar kalınlıkları yarım metreyi (50 cm) aşacak görünüyor. Bu durum köy yollarına ulaşımı durdurabilir, bu geceden Cuma akşamına kadar beklenen kuvvetli kar yağışlarına Doğu Anadolu genelinde hazır olalım.
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 5 DERECENİN ALTINDA HİSSEDİLECEK
İstanbul’da hava sıcaklıkları bir süre 5°C’nin altında hissedilecek. Sabahları ve özellikle rüzgarlı semtlerde hissedilen -2°C’ye kadar düşebilir. Cumartesi sabahı hava biraz yumuşuyor ama bu iki sabah kalın giyinmekte yarar var.
Ankara’da kuvvetli ayaz var fakat kar yağışı yok. Başkentten Konya’ya uzandıkça bu gece kar görebiliriz. Ankara’da gündüz sıcaklıkları -5°C’ye kadar düşecek. Gelecek 2 gün bu çok soğuk koşullara hazır olalım. Soğuğun kurutucu etkisi ile evlerde bağıl nem dediğimiz oran %10’lara kadar düşüyor. Bu durum kuru havayı soluyan insanlar için bazı rahatsızlıkları arttırabilir. İç ve Doğu Anadolu genelinde gelecek 7 gün evlerde ve iş yerlerinde odanın havasına su buharı katacak şeyler yapılabilir (çeşitli ortam nemini kontrol cihazları kullanılabilir).