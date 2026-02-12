METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Rakımı 1400 metre üzerindeki kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.