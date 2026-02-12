Yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Cuma kar tatili olan illerin listesi açıklandı mı?
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. 13 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Meteoroloji'nin uyarıları ve bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı ardından "13 Şubat Cuma okullar tatil mi?" sorusu yanıtı arıyor. İşte 13 Şubat Cuma kar tatili olan illerin listesi...
13 Şubat Cuma okulların durumu sorgulanıyor. Özellikle son günlerde artan hava koşulları nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler resmi duyuruları yakından takip ediyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, bazı bölgeler için önceki günlerde tatil kararı alınması beklentiyi daha da artırdı. Peki, 13 Şubat Cuma okullar tatil mi? İşte detaylar...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler valilik açıklamalarına çevrildi.
İllerde okulların tatil olması durumunda haberimize eklenecektir.
KAR YAĞIŞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
Türkiye'nin doğusunda kar ve soğuk hava hayatı felç etti. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı etkisini gösteriyor. Günlerdir süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 3 metreye ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
METEOROLOJİ SAAT VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Rakımı 1400 metre üzerindeki kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Akdeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanakların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.