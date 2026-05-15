Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! ŞOK 16 MAYIS 2026 HAFTA SONU AKTÜEL KATALOĞU: Bu Cumartesi ŞOK marketlere oto bakım ürünleri geliyor!

        ŞOK 16 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yarın satışta: ŞOK Cumartesi fırsatlarında hangi ürünler var?

        ŞOK marketin 16 Mayıs 2026 Cumartesi aktüel ürünleri yarın satışa çıkıyor. Hafta sonuna özel hazırlanan bu kampanyada mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, araç aksesuarlarından oto bakım malzemelerine kadar pek çok farklı kategoride ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Zengin ürün çeşitliliğiyle öne çıkan kampanyanın broşürü ve güncel fiyat listesi de yayımlandı. İşte ŞOK'un 16 Mayıs 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken fırsatlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 20:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK 16 Mayıs 2026 Cumartesi gününe özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yarın itibarıyla satışa çıkıyor. Hafta sonuna özel kampanyada mutfak ekipmanlarından elektronik ürünlere, araç aksesuarlarından oto bakım malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Özellikle araç sahiplerine yönelik sunulan fırsatlar dikkat çekerken, oto şemsiye güneşlik, makaralı güneşlik, ön cam metalize güneşlik, basınçlı köpük püskürtücü, motor ve fren temizleme spreyleri ile lastik parlatma aplikatörü gibi ürünler öne çıkıyor. İşte ŞOK 16 Mayıs 2026 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat detayları haberimizde…

        2

        ŞOK AKTÜEL 16 MAYIS 2026 KATALOĞU

        Araç İçi Yatak: 999 ₺

        Oto Şemsiye Güneşlik (79x140 cm): 299 ₺

        Makaralı Oto Güneşliği 2'li (36x54 cm): 399 ₺

        Direksiyon Koruyucu Güneşlik (42 cm): 79,95 ₺

        Ön Cam Metalize Güneşlik (130x60 cm): 59,95 ₺

        Oto Yıkama Basınçlı Köpük Püskürtücü (2 L): 199 ₺

        Oto Yıkama Fırçası Saplı Mop: 299 ₺

        Oto Silikon Cam Çekçek: 249 ₺

        Oto Yıkama Bezi: 100 ₺

        Oto Yıkama Seti (3'lü): 100 ₺

        Oto Yıkama Eldiven Bezi: 75 ₺

        Cilalı Çizik Bezi (10x10 cm): 69,95 ₺

        Fren Balata Temizleme Spreyi (Liqui Moly - 500 ml): 119 ₺

        Motor Temizleme Spreyi / Lastik Tamir Kiti (Caldini): 100 ₺

        Torpido Bakım Seti 2'li: 75 ₺

        Çizik Alıcı Pasta Cila / Pasta Cila (300 g): 75 ₺

        Lastik Parlatıcı / Hızlı Cila / Torpido Temizleyici (500 ml): 69,95 ₺

        Cilalı Oto Şampuanı (1 L): 69,95 ₺

        Yazlık Cam Suyu Mango (3 L): 69,95 ₺

        Konsantre Cam Suyu Mango Kokulu (450 ml): 69,95 ₺

        3

        Motosiklet Eldiveni: 499 ₺

        Oto Güneşlik Brandası (320x235 cm): 449 ₺

        Oto Minderi (3 Parça): 249 ₺

        Direksiyon Kılıfı (38 cm): 149 ₺

        Araç İçi Düzenleyici (17,5x11x11 cm): 149 ₺

        Lastik Parlatma Temizleme Aplikatörü: 129 ₺

        Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set: 119 ₺

        Bel Desteği (39x37x14,5 cm): 119 ₺

        Oto Güneşlik Gözlük Klipsi: 100 ₺

        Balina Yüzgeci Anten: 100 ₺

        Oto Koltuk Arası Düzenleyici 2'li: 100 ₺

        Oto Karbon Koruma Bandı (5 m x 5 cm): 100 ₺

        Araç İçi Çöp Kovası (14x15,5x6,5 cm): 79,95 ₺

        Kaporta Göçük Düzeltici (6x7 cm): 59,95 ₺

        Kör Nokta Aynası 2'li (5 cm çap): 59,95 ₺

        Araç İçi Temizleme Fırçası (9,6x5,2 cm): 59,95 ₺

        Seyahat Boyun Yastığı (42x27 cm): 59,95 ₺

        Oto Bardak Tutucu: 50 ₺

        Cep Telefonu Malzeme Filesi (20x8 cm): 50 ₺

        Otopark Numaratör Fosforlu: 39,95 ₺

        4

        Akü Takviye Cihazı ve Dijital Hava Kompresörü: 2.190 ₺

        Şarjlı Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi (16000 PA): 1.490 ₺

        Araç İçi Yol Kayıt Kamerası (1080P Full HD): 999 ₺

        Şarjlı Basınçlı Oto Yıkama Tabancası: 999 ₺

        Piranha Motosiklet Interkom Kask Kulaklığı: 999 ₺

        Şarjlı Polisaj Makinesi (Aprilla): 849 ₺

        Kompresör (Analog Basınç Göstergeli): 699 ₺

        Kriko 1,5 Ton Cırcırlı: 599 ₺

        Üçgen Reflektör Lambası (Güneş Enerjili/USB Şarjlı): 499 ₺

        Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma (12 Renk): 249 ₺

        Dijital Lastik Basınç Ölçer: 199 ₺

        Araç İçi Hava Nemlendirici: 199 ₺

        Uçak Tip Dekor: 199 ₺

        Pril Bulaşık Deterjanı Çeşitleri (1405 ml): 99 ₺

        Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 12'li / Kağıt Havlu 8'li: 95 ₺

        Ülker Biskrem 5'li: 89 ₺

        Domestos Yüzey Temizleyici Çeşitleri (1500 ml): 85 ₺

        Duru Body Scrub Duş Jeli Çeşitleri (650 ml): 119 ₺

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 gözaltı

        Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?