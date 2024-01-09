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        Haberler Gündem Yarıyıl tatili için geri sayım! Sömestr (15 Tatil) yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB'in duyurduğu tarih

        Yarıyıl tatili için geri sayım! Sömestr (15 Tatil) yarıyıl tatili ne zaman?

        Yeni yılın gelmesiyle birlikte öğrenciler ve onlarla birlikte tatil planı yapan öğrenciler merak içerisinde 15 tatil yani sömestr tarihini merak edip araştırıyor. Peki, 2023 - 2024 yarıyıl tatili ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023 - 2024 takvimi yarıyıl tatil tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:05
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        Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatili yani sömestr için geri sayım sürerken milyonlarca öğrenci ve onlarla birlikte tatil planı yapan velileri merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil, sömestr (Yarı yıl tatili) ve yaz tatili tarihleri açıklandı. İşte MEB 2023 - 2024 Takvimi tatil tarihleri...

        2

        YARIYIL (15 TATİL) NE ZAMAN, HANGİ AY? İŞTE SÖMESTR TARİHİ

        Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimine göre bu yıl sömestr ara tatili 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

        3

        2023-2024 İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Öte yandan okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü sonlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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