15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Okulların sömestr tatiline gireceği tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile netlik kazandı. Tatili değerlendirmek isteyen, öğretmen, öğrenci ve veliler "Sömestr 15 tatil ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB takvimi ile yarıyıl 15 tatil tarihleri...