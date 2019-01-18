Bugün yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alıyor. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla yarıyıl tatilinde öğrenciler ödev yapmalı mı? tartışmaları da gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara ara tatilde ders çalışmaları konusunda baskı yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Anne babalar, ara tatilde çocuklarına ödev yapmaları ya da ders çalışmaları için baskı kurarlarsa bilin ki yeni dönem başladığında çocuğun huzursuzluğu artacak ve verimi düşecektir" açıklamasında bulunmuştu.

Peki, bugün karne alan yaklaşık 18 milyon öğrenci yarıyıl tatilinde ödev yapmalı mı yapmamalı mı? Eğitimci Şahin Aybek, yarıyıl tatili için öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"ÖDEV VERMEYELİM DEMEK; SPORCUYA 'ANTRENMAN YAPMA' DEMEK GİBİ BİR ŞEY"

Eğitimci Aybek, "Tamamen ödev vermeyelim demek bir sporcuya 'Antrenman yapma' demek gibi bir şeydir. Oysaki sporcunun hareketlerinin pekişmesi için bol bol antrenman yapması gerekmektedir. Soru, nasıl bir ödev verileceği olmalıdır. Buradaki kilit nokta nasıl ödev verileceğidir. Ülkemizde mutlaka yanlış ve fazla ödev verenler vardır; bu nedenle ev ödevlerinin miktarı önemlidir. Sistematik bir şekilde kademeli artırma yöntemi uygulanabilir" dedi.

"TEKRAR EDİLMEYEN BİLGİ UNUTULMAYA MAHKUMDUR"

Tekrar edilmeyen bilginin unutulmaya mahkum olduğunu kaydeden Aybek, bu ilkeden hareketle öğrenmede ödevin bir gerçeklik olduğunu kabul etmek gerektiğini söyledi. Aybek, "Ödev önemli bir pekiştirme aracıdır. Tabii burada gereğinden fazla ve öğrencinin gelişim evresine uygun olmayan ödevin öğrenmeye katkısı olmaz. Tabii ki geleneksel eğitim için verilen basmakalıp ödevler öğrenci ve aileleri de zor durumda bırakmaktadır. Gereğinden fazla ve kalıplaşmış olarak verilen ödevler ödevleri sıkıcı hale getirmekte ve zaman kaybına yol açmaktadır. Böylelikle öğrencilerin ödevlere karşı oluşan olumsuz tutumu da öğrenci başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir" diye konuştu.

ÖDEVİN SORUMLULUĞU KİMDE?

Eğitimci Şahin Aybek, öğrencilerin öncelikle açıkta hiçbir nokta kalmayacak şekilde ödevlerini almaları gerektiğini savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğrenciler, ödevle ilgili ne yapacağını, ne zaman teslim edeceğini tüm noktaları ile kaydetmelidir. Kısacası öğrenci tüm süreç boyunca yeterli sorumluluğu göstermek zorundadır. Öğretmenler ise ödevi verirken öğrenci ve velilere ödevi vermedeki amacı iyi anlatmalı, beklentilerini açık açık ortaya koymalıdırlar.

Ödev bitiminde ödevi dikkatli bir şekilde değerlendirmeli ve mutlaka gerekli dönütleri öğrenciye vermelidirler. Ödevler verilirken içeriği, uzunluğu, amacı iyi belirlenmeli ve öğrencinin özelliklerine göre bireyselleştirilmelidir. Ödev kesinlikle ceza olarak kullanılmamalıdır.

Araştırmaya ve keşfetmeye dayalı, yaratıcı ve geliştirici ödevler verilmelidir. Veliler ise ailelerin öğrenme sürecinin önemli bir ayağı olduğunu unutmamalıdır. Aileler çocukları ödeve olumlu yönde motive etmelidir. Veliler çocuklara ödevin hazırlanması için uygun bir ortam hazırlamalı ve materyallerin temininde yardımcı olmalıdır. Çocuğa gereğinden fazla yardım etmemelidir."

4 ŞUBAT'TA DERS BAŞI YAPACAKLAR

Bugün karne alan 18 milyon öğrenci, 4 Şubat'ta ders başı yapacak.