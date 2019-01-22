"Yarıyıl tatili adı üzerinde tatildir" diyen Pedagog Dr. Sevil Yavuz, tatili, çocuklar için yoğun bir dönemin yorgunluğundan sonra dinlenecekleri, yeni bir döneme zinde başlayacakları bir zaman olarak açıklıyor.

GÜNDE 1 SAAT OKUMA

Dr. Sevil Yavuz, "15 gün gibi kısa bir sürede çocuğun akademik eksiklerini tamamlaması zaten mümkün değildir. Eğer çocuğun akademik açıdan eksik olduğu konular varsa tüm döneme yayılan bir destek alması daha faydalı olacaktır. Yarıyıl tatilinde çocuk derslerini genel tekrar yapabilir, tatil ödevi varsa bir program çerçevesinde ödevlerini yapabilir. Burada önemli olan çocuğa baskı uygulamamaktır. Çocuğa tatilin birinci gününden itibaren 'ödevlerini yapacaksın, ders çalışacaksın' demek doğru bir yaklaşım değildir. Mümkünse tatilin ilk günlerinde çocuklar tatilin tadını doya doya çıkarsın. Ailecek kısa bir tatil de yapılabilir. En az üç dört gün çocuklara akademik konular açılmamalıdır. Sonraki günler ise baskı yapmadan birlikte ders çalışma programı yapılabilir. Mesela günde bir saat okuma saati olabilir. Program birlikte yapılırsa günün hangi saatinde daha verimli olduğuna, hangi saati seçeceğine çocuk karar verebilir" dedi.

"PROGRAMI ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE YAPIN"

"Öncelikle çocuğunuzla birlikte tüm dönemi birlikte değerlendirin. Çocuğunuz hangi derslerde başarılı, hangi derslerde desteğe ihtiyacı var gözden geçirin" diyen Dr. Sevil Yavuz, "Desteğe ihtiyacı olduğu derslerde hangi konulara çalışması gerekiyor tespit edin. Sonra bunu listeleyin ve tatil boyunca ne sıklıkla çalışılacağına ve hangi zaman aralıklarında çalışacağına birlikte karar verin. Örnek her gün 1 saat mi, 3 günde bir 1 saat mi çalışacak çocuğunuzla birlikte karar verirseniz bu anlaşmaya sadık kalacak ve düzenli çalışacaktır. Eğer akademik olarak destek alması gerekiyorsa, eve düzenli biri gelebilir ve özel ders verebilir. Burada önemli olan sürekli çocuğa sorumluluğunu hatırlatmak yerine sorumluluğunu almasına destek olmaktır" diye konuştu.

ÇOCUĞUNUZA KOŞULSUZ SEVGİNİZİ HİSSETTİRİN!

Anne babaların, çocuklarını koşulsuz sevdikleri mesajını vermelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Sevil Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer çocuklara sadece derslerine çalışırsa, yüksek not alırsa, iyi karne getirirse, başarılı olursa sevildiği mesajı verilirse çocuk kendini değersiz hisseder ve okula kendi için değil, onları mutlu etmek için gider ve ders çalışma motivasyonu düşük olur.

Unutulmaması gereken diğer konu ise okul çocuğun, hayatın merkezi değil, bir parçasıdır. Çocukların sağlıklı gelişimi ve ruh sağlığı için kendine zaman ayırması, hareket etmesi, arkadaşlarıyla zaman geçirmesi, doya doya oynaması gerekir. Eğer çocuğun duygusal ve sosyal ihtiyaçları karşılanmazsa okul başarısı da düşük olur. Anne babaların mümkün olduğunca çocuklarına oyun oynama ve arkadaşlarıyla zaman geçirme fırsatı vermesi gerekir.

Bunun yanı sıra doğanın iyileştirici gücü vardır. Mümkünse tatilde doğa ile iç içe mekanların tercih edilmesi, köyleri varsa köylerinde zaman geçirmeleri, parka götürmeleri, doğa da özgürce oyun oynamalarına izin verilmesi önemlidir."

"DİJİTAL DETOKS YAPIN"

Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anne babaların çocuklarını akıllı telefon, tablet gibi dijital araçlardan uzak tutması çok önemli. Zararsız gibi duran eğitici oyunlar da çocuklarda bağımlılık yaratıyor. Anne babanın tablet yerine çocukları açık hava da oynamasına, gerçek hayatta arkadaşlarıyla zaman geçirecekleri etkinliklere katılmalarına yönlendirmeleri gerekir. Çocuğunuzla doğa gezileri yapabilirsiniz. Doğanın hem çocukları, hem yetişkinleri iyileştirme gücü var. Çocuklar yeterince dinlenirse yeni bir döneme de sağlıklı ve mutlu başlarlar."