Yaş çay alım fiyatları 2026: Yaş çay alım fiyatı açıklandı mı? Yaş çay kilogram fiyatı ne kadar?
Karadenizli üreticilerin merakla beklediği 2026 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Özellikle hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte "Yaş çay alım fiyatı açıklandı mı?" sorusu üreticiler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte 2026 yaş çay fiyatına dair son bilgiler…
Karadeniz bölgesindeki üreticilerin yakından takip ettiği 2026 yılı yaş çay alım fiyatı gündemdeki önemini sürdürüyor. Hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte “Yaş çay fiyatı belli oldu mu?” sorusu üreticilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte 2026 yılı yaş çay alım bedeline ilişkin en güncel gelişmeler…
YAŞ ÇAY ALIM FİYATI AÇIKLANDI MI?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı için yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 TL olarak açıkladı. Bu yıl ÇAYKUR tarafından yaklaşık 823 bin ton yaş çay alımı yapılmasının planlandığı belirtildi.
Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl yaş çay üretiminin 1 milyon 340 bin ton seviyesinde gerçekleştiği hatırlatıldı.
BAKANLIK AÇIKLAMASI
Bakanlığın NSosyal hesabı üzerinden yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.
Açıklamada, ÇAYKUR’un 2025 yılında 49 fabrikada toplam 823 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, bu yıl da benzer seviyede alım hedeflendiği belirtildi.
Öte yandan 2025 yılında kilogram başına 25,44 TL olarak uygulanan yaş çay alım fiyatının, 2026 yılı için 35 TL’ye yükseltildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, “Üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.