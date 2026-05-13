YAŞ ÇAY ALIM FİYATI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı için yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 TL olarak açıkladı. Bu yıl ÇAYKUR tarafından yaklaşık 823 bin ton yaş çay alımı yapılmasının planlandığı belirtildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl yaş çay üretiminin 1 milyon 340 bin ton seviyesinde gerçekleştiği hatırlatıldı.