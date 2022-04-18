Yasak Elma son bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı izleyici ile buluştu. Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrollerini paylaştığı Yasak Elma 139. bölümü ile FOX TV'de ekrana geldi. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için kesintisiz izleme linkini haberimizde paylaştık. İşte Yasak Elma son bölüm kesintisiz izleme linki...