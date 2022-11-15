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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

FOX TV'nin yeni sezonuyla da ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümü gündem oldu. Pazartesi akşamları yayınlanan ve dün akşam 155. bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen dizi, yayın akışında görünmesine rağmen yayınlanmadı. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik...

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  • Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma bu hafta yok mu, dün neden yayınlanmadı? Yasak Elma hangi gün?

    6. sezonuyla da büyük bir ilgiyle takip edilen Yasak Elma'nın 155. yeni bölümü yayınlanmaması nedeniyle gündem oldu. Konuyla ilgili olarak dizinin hayranlarının araştırdığı ayrıntıları bir araya getirdik...
  • Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma bu hafta yok mu, dün neden yayınlanmadı? Yasak Elma hangi gün?

    YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen sevilen dizi Yasak Elma, Pazartesi günleri ekrana geliyordu. TV100'ün haberine göre sevilen dizi, 13 Kasım Pazar günü yaşanan Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak.
  • Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma bu hafta yok mu, dün neden yayınlanmadı? Yasak Elma hangi gün?

    YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Doğan ve Ender, Zeynep ve Engin’in nişanlanmasının şaşkınlığını yaşarlarken Ender, Yıldız’ın yalanını ortaya çıkarmaya çalışır.

    Kumru yeni tanıştığı doktor Selim’i beğenerek, kendini farklı biri gibi gösterir. Ender, Doğan’ı kazanmak için nihai çözümü bulur.
  • Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yasak Elma bu hafta yok mu, dün neden yayınlanmadı? Yasak Elma hangi gün?

    15 KASIM 2022 FOX TV YAYIN AKIŞI

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Celal ile Ceren

    22:30 Bir Peri Masalı

    01:30 Yasak Elma

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