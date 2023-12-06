Yurt içine girişi yasak maddeyle sahte ilaç üretimi: 2 gözaltı İstanbul Küçükçekmece'de sahte ilaç üretimi yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İlaç yapımında kullanılan ham maddenin yurt içine girişi yasak madde olduğu ve Kolombiya'dan kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlendi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sahte ilaç üretimi yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel ve çikolata üretimi yapıldığını tespit etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi B.I. ve çalışan S.I.'yı gözaltına aldı. İş yerinde çok sayıda sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel, çikolata ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

HAM MADDENİN YURT İÇİNE GİRİŞİ YASAK Ham maddenin yurt içine girişi yasak madde olduğu ve Kolombiya'dan kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlendi. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.