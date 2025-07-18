Yaşam Koçu filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Yaşam Koçu ne zaman çekildi?
Yaşam Koçu filmi, 18 Temmuz Cuma akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu Doğu Demirkol'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturmaktadır. Peki, "Yaşam Koçu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşam Koçu ne zaman çekildi?" İşte Yaşam Koçu filminin konusu ve oyuncuları...
Yaşam Koçu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin ile paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Yaşam Koçu filminin konusu ve oyuncu kadrosunu gündemine aldı. Peki, "Yaşam Koçu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşam Koçu ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...
YAŞAM KOÇU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Âşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu 'Helin' ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan 'Cafer', bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan 'Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.
YAŞAM KOÇU OYUNCULARI KİMLER?
Yağmur Tanrısevsin
Doğu Demirkol
Bülent Çolak