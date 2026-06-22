Amatör balıkçı, Akdeniz'de balina görüntüledi
Antalya'nın Alanya ilçesinde amatör balıkçı, Alanya Kalesi açıklarında su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:42 Güncelleme:
Alanya Kalesi açıklarında teknesiyle ava çıkan Rusya uyruklu amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti.
Teknesiyle bölgeye yaklaşan Chernyshev, su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bir süre teknenin yakınında görülen balina, su yüzeyinde ilerledikten sonra gözden kayboldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.
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