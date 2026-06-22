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        Haberler Yaşam Amatör balıkçı, Akdeniz'de balina görüntüledi

        Amatör balıkçı, Akdeniz'de balina görüntüledi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde amatör balıkçı, Alanya Kalesi açıklarında su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Amatör balıkçı, Akdeniz'de balina görüntüledi

        Alanya Kalesi açıklarında teknesiyle ava çıkan Rusya uyruklu amatör balıkçı Ruslan Chernyshev, deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti.

        Teknesiyle bölgeye yaklaşan Chernyshev, su yüzeyine çıkan balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Bir süre teknenin yakınında görülen balina, su yüzeyinde ilerledikten sonra gözden kayboldu.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

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