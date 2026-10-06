Gözünüz önce hangisine takıldı? İlk gördüğünüz hayvan karakterinizi ele veriyor

İLK OLARAK KURDU GÖRDÜYSENİZ

Kurt, bağımsızlık, sezgi ve stratejik düşünme gibi özelliklerle öne çıkıyor. İlk olarak kurdu fark edenler, özgürlüğüne düşkün ve kolay çözülemeyen bir karakterle kendini özdeşleştirebilir. Zor durumlarda kendi yolunu bulmayı tercih eden kişilerle de ilişkilendiriliyor.