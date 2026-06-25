Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İlk günkü gerçek rengi şaşırtıyor! New York'un simgesi Özgürlük Heykeli aslında bakın ne renkmiş!

        İlk günkü gerçek rengi şaşırtıyor! New York'un simgesi Özgürlük Heykeli aslında bakın ne renkmiş!

        Bugün yeşil rengiyle tanıdığımız Özgürlük Heykeli, 1886'da açıldığında parlak bakır tonlarındaydı ve sıcak, altın-kahverengi bir görünüme sahipti. Peki bu çarpıcı renk neden ve nasıl yeşile döndü? İşte heykelin saklı renk hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 08:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        New York limanının dev simgesi her zaman yeşil değildi. Onlarca yıl boyunca renk değiştiren heykelin ardında hem bir kimya dersi hem de neredeyse hayata geçen bir boyama tartışması yatıyor. Detaylar haberimizin devamında...

        2

        AÇILDIĞI GÜN BUGÜNKÜNDEN BAMBAŞKA GÖRÜNÜYORDU

        Bugün dünyanın en tanınan yeşil silueti olan Özgürlük Heykeli, ilk dikildiğinde hiç de yeşil değildi.

        28 Ekim 1886'da New York limanındaki açılış töreninde dev figür, parlak bakır tonlarıyla, kahverengiye çalan sıcak ve neredeyse altın bir görünümle ziyaretçileri karşılıyordu. Yani heykelin gerçek ilk rengi, bugün hafızalara kazınan o soluk yeşil tonun tam tersiydi.

        3

        SIR, HEYKELİN YAPILDIĞI MALZEMEDE GİZLİ

        Özgürlük Heykeli'nin dış yüzeyi tamamen bakırdan oluşuyor. Heykeli kaplayan bakır levhalar yalnızca 2,4 milimetre kalınlığında; bu, üst üste konmuş iki madeni paranın kalınlığı kadar ince. Toplamda yaklaşık 30 ton bakır kullanıldı.

        4

        Yeni işlenmiş bakır, tıpkı yeni basılmış bir madeni para gibi parlak, kırmızımsı ve sıcak bir tona sahiptir. Heykelin "altın rengi" izlenimi de buradan geliyordu. Söz konusu olan saf altın değil, ışıkta parıldayan taze bakırın kendisiydi.

        5

        PARLAK BAKIR NASIL YEŞİLE DÖNÜŞTÜ?

        Bakırın hava, nem ve deniz tuzuyla teması zamanla kimyasal bir değişimi tetikledi. Önce yüzey koyulaşarak kahverengi-siyah bir ton aldı. Ardından bakır; karbon, kükürt ve klor bileşikleriyle tepkimeye girerek bugün tanıdığımız yeşil tabakayı oluşturdu. Bu yeşil örtüye kimyada "patina" deniyor.

        6

        DÖNÜŞÜM ON YILLAR SÜRDÜ

        Renk değişimi bir gecede yaşanmadı. Yüzeydeki ilk yeşil lekeler birkaç yıl içinde belirmeye başladı. 1900'lerin başına gelindiğinde heykelin önemli bölümü yeşile dönmüştü.

        7

        1920'lere ulaşıldığında ise parlak bakır görünüm tamamen kaybolmuş, yerini bugünkü yeşile bırakmıştı. New Yorklular, yaklaşık otuz yıl boyunca bu değişime adım adım tanıklık etti.

        8

        BİR DÖNEM HEYKELİ BOYAMAYI BİLE DÜŞÜNDÜLER

        Yeşil tabaka ortaya çıktığında herkes bunu hoş karşılamadı. 1906'da bazı yetkililer, yeşillenmeyi bir bozulma ve paslanma belirtisi sanarak heykelin boyanmasını gündeme getirdi. Plan kamuoyunda büyük tepki çekti. Sonunda boyamadan vazgeçildi ve doğal patina olduğu gibi bırakıldı.

        9

        YEŞİL TABAKA ASLINDA BİR KORUMA KALKANI

        İşin ilginç yanı, o yeşil örtünün bir kusur değil, bir koruma katmanı olması. Patina, altındaki bakırı dış etkenlere karşı mühürleyerek metalin daha fazla aşınmasını engelliyor.

        10

        Yani Özgürlük Heykeli'ni yıllara karşı ayakta tutan şey, onu çirkinleştirdiği sanılan o yeşil tabakanın ta kendisi. Bugün milyonlarca insanın özgürlük simgesi olarak gördüğü yeşil renk, aslında bir asırlık doğal bir kimya sürecinin sonucu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İki grubun silahlı çatışmasında 17 yaşındaki Arda öldürüldü

        İstanbul Ümraniye'de aralarında alacak verecek husumeti bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki Arda Berk Aktaş ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastane önüne bırakılan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda karşı taraftan bir kişi ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Brezilya, İskoçya’yı 3-0 mağlup etti
        Brezilya, İskoçya’yı 3-0 mağlup etti
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        "Futbolcularımız daha çok saygıyı hak ediyor!"
        "Futbolcularımız daha çok saygıyı hak ediyor!"
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor