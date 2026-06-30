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        Haberler Yaşam Okyanusun ortasında doğa harikası

        Okyanusun ortasında doğa harikası

        Atlas Okyanusu'nun ortasında yer alan ve yerel halk arasında 'Prensesin Yüzüğü' olarak anılan oluşum ilgi çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Atlas Okyanusu'nun ortasında, Portekiz'e bağlı Azor Adaları'nın en büyük adası Sao Miguel açıklarında bulunan Ilheu de Vila Franca do Campo, doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

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        Binlerce yıl önce meydana gelen volkanik faaliyetler sonucu oluşan adacık, dairesel görünümüyle öne çıkıyor.

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        Eski bir volkan kraterinin deniz suyuyla dolmasıyla oluşan doğal lagün, Azorların önemli jeolojik mirasları arasında yer alıyor.

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        Zengin deniz yaşamı, endemik bitki türleri ve göçmen deniz kuşlarına ev sahipliği yapan adacık, sakin suları ve halka biçimindeki yapısı nedeniyle yerel halk arasında 'Prensesin Yüzüğü' olarak da anılıyor.

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