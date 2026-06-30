Okyanusun ortasında doğa harikası
Atlas Okyanusu'nun ortasında yer alan ve yerel halk arasında 'Prensesin Yüzüğü' olarak anılan oluşum ilgi çekiyor
Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:12 Güncelleme:
1
Atlas Okyanusu'nun ortasında, Portekiz'e bağlı Azor Adaları'nın en büyük adası Sao Miguel açıklarında bulunan Ilheu de Vila Franca do Campo, doğal yapısıyla dikkati çekiyor.
2
Binlerce yıl önce meydana gelen volkanik faaliyetler sonucu oluşan adacık, dairesel görünümüyle öne çıkıyor.
3
Eski bir volkan kraterinin deniz suyuyla dolmasıyla oluşan doğal lagün, Azorların önemli jeolojik mirasları arasında yer alıyor.
4
Zengin deniz yaşamı, endemik bitki türleri ve göçmen deniz kuşlarına ev sahipliği yapan adacık, sakin suları ve halka biçimindeki yapısı nedeniyle yerel halk arasında 'Prensesin Yüzüğü' olarak da anılıyor.
5
6