Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Göçte yorgun düşen leyleği evinde misafir etti

        Göçte yorgun düşen leyleği evinde misafir etti

        Hatay'da göç yolundayken yorgun düşüp bir evin bahçesine konan leylek, ailenin oğlu Mahmut Demir (12) ve arkadaşları tarafından 2 gün misafir edildikten sonra doğa koruma ekipleri tarafından koruma altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yorgun düşen leyleği evinde misafir etti

        Kuzey Avrupa ülkelerinden Afrika'ya göç ederken yorgun düşen leylek, Reyhanlı ilçesinde Demir ailesinin evinin bahçesine kondu.

        Ailenin oğlu Mahmut Demir ve arkadaşları, yakından ilgilendiği leyleğe Leyla adını koydu.

        Ailenin evinde 2 gün kalan leylek daha sonra belediye ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü.

        Burada da bir süre kalan leylek daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından koruma altına alındı.

        "KEŞKE HEP BİZİMLE KALSAYDI"

        Ekipler tarafından teslim alınana kadar leyleğe bakan Mahmut Demir, “İki gün önce biz leyleği bahçede bulduk. Bitkindi, yorgundu. Su verdik, yemek, yem yedirdik. Ama yorgundu, yürüyemiyordu. Biraz canlandı. Beraber yedik, içtik, beraber uyuduk. Ona çok alıştık. Keşke hep bizimle kalsaydı ama ayrıldık" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Göçte yorgun düşen leylek
        #Hatay
        #leylek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Orman yangını can aldı!
        Orman yangını can aldı!