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        Haberler Yaşam Kemer sahillerinde 38 deniz kaplumbağası yuvası korumaya alındı

        Kemer sahillerinde 38 deniz kaplumbağası yuvası korumaya alındı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde üreme dönemi başlayan deniz kaplumbağalarının sahillere çıkıp yaptığı yuva sayısı 38'e ulaştı. Yuvalama sezonu boyunca gece insan girişinin yasak olduğu Çıralı'daki 36 yuvanın yanı sıra Tekirova ve Göynük sahillerinde 2 yuva daha tespit edildi. Kafeslenen toplam 38 yuva korumaya alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Kafeslerle korumaya alındı

        Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor.

        Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Kemer'e bağlı Çıralı Plajı'nda deniz kaplumbağası yuvası sayısı 36'ya ulaştı.

        Tekirova ile Göynük mahallelerindeki 5 yıldızlı otelin kullanımındaki plajda işletmecilerin ihbarıyla 2 yuva daha tespit edildi. Deniz kaplumbağalarının yuvalamalarını gözlemleyen otel yöneticileri, Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme Kooperatifi'ne bilgi verdi.

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        YUVALAR İNCELENİP, KAFESLENDİ

        Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokolle koruma ve izleme çalışmaları kapsamında yuvalar incelendi. Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya ve beraberindeki gönüllüler, otel yöneticilerince belirtilen yuvalarda yumurta tespiti ve kafesleme çalışması gerçekleştirdi. Kafese bilgilendirici not asıldı. Korumaya alınan yuvalar hakkında otel işletmecilerine bilgi verildi. Çıralı Plajı ile Tekirova ile Göynük mahallelerindeki plajlarda toplam yuva sayısı 38 oldu.

        "YUVAYI HEP BERABER TAKİP EDECEĞİZ"

        Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Göynük mahallemizde bir otelimizden gelen ihbarı değerlendirerek alana geldik. Gönüllü arkadaşlarla yuvayı kontrol ettik ve kafes koyarak yuvayı koruma altına aldık. Otelin ilgili birimleriyle görüşerek hep beraber takip edeceğiz yuvayı. Çıralı'da 36 yuvayı ve otellerimizden gelen ihbar sonrası 2 yuvayı da kontrol ettik. Kafesleri koyarak kontrol altına aldık" dedi.

        "ÇOK SEVİNDİK"

        Sahilinde yuva tespit edilen 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü ve Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Burak Orkut ise "Arkadaşlar sahile deniz kaplumbağasının yumurta bıraktığına şahit oldu. Çok sevindik, heyecanlandık. Kooperatifimizi bilgilendirme yaptık. Ekipler yuvayı tespit etti. Yumurta olduğunu da kesinleştirdi. Yuvayı korumaya aldık. Hassasiyetle takibini yapacağız" diye konuştu.

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