Rüyada belediye başkanı görmek, makam sahibi birinin rüyaya girdiği sahnelerin en sık rastlananlarındandır. Başkanın görevde mi yoksa eski bir başkan mı olduğu, hangi şehrin başkanı olduğu ve rüya sahibinin onunla konuşup konuşmadığı, sohbet edip etmediği, ona sarılıp sarılmadığı rüyanın seyrini değiştirir. Başkanın eve geldiği rüyalar ile rüya sahibinin bizzat belediye başkanı olduğu ya da seçildiği rüyalar da ayrı ayrı ele alınır.

Rüyada belediye başkanı görmek

Rüyada belediye başkanı görmek ya da belediye başkanını görmek çoğunlukla hayra yorulur. Sevindirici olayların yaşanacağına, uzun süredir çekilen sıkıntı ve dertlerin yakında son bulacağına, huzurlu günlerin yaklaştığına işaret eder. Evinde ya da işinde daralmış biri için bu rüya ferahlığın habercisidir.

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İş hayatında da olumlu bir seyre delalet eder. Rüya sahibi yaptığı işle takdir toplar, çevresinde saygınlık kazanır ve bulunduğu mevkiden daha yükseğe çıkar. Uzun zamandır beklediği terfi ya da görev değişikliği gerçekleşir.

Bazı tabirciler belediye başkanını insanlara faydası dokunan bir kimseye, halkın derdini dinleyen bir yetkiliye bağlar. Buna göre rüya sahibinin hayatına yardımı dokunacak biri girer ya da takılıp kalmış bir işi yetkili bir kişinin eliyle çözüme kavuşur. Bir kısım tabirciye göre ise belediye başkanı, dert dinlemekten bunalmış ve işinden memnun olmayan yorgun bir memura işarettir. Erkek için bu rüya askerliğe ya da uzak bir yere resmî bir görevle gönderilmeye de yorulur.

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Rüyada İstanbul belediye başkanını görmek

İstanbul belediye başkanını rüyada görmek, alınacak hayırlı kararların rüya sahibinin geleceğini olumlu etkileyeceğine delalet eder. İş hayatında büyük bir başarıya, işlerin düzene girmesine ve rüya sahibinin kendi işini kurmasına yorulur. Bazı tabircilere göre hayata yenilikler girer ama bu yenilikler beraberinde maddi ve manevi kayıplar da getirir.

Rüyada belediye başkanıyla konuşmak

Rüyada belediye başkanıyla konuşmak ya da onunla konuştuğunu görmek, tabircilerin çoğuna göre bir fikir çatışmasına, anlaşmazlığa ve sürtüşmeye işaret eder. Bu rüya iş ve sosyal hayatta dikkatli davranılması gerektiğine dair bir uyarı sayılır. Bazı kaynaklar, rüya sahibinin sevdiği kişilerle arasının açılacağını da ekler.

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Öteki görüş konuşmayı hayra bağlar. Buna göre belediye başkanıyla konuşan kişi saygınlık, şöhret ve nimet kazanır, makamı yükselir, güler yüzlü ve cömert insanlarla tanışır. Bir tabirci ise konuşmayı dertlerin bitmesine, hayırlı ve kazançlı bir işe girilmesine bağlar.

Rüyada büyükşehir belediye başkanı ile konuşmak

Büyükşehir belediye başkanını rüyada görmek büyük bir mevkiye ve şerefe işaret eder. Rüya sahibinin korku ve endişeden kurtulacağı da bu rüyanın tabirindendir. Onunla konuşmak ise belediye başkanıyla konuşmak gibi çoğunlukla bir anlaşmazlığa delalet eder.

Rüyada eski belediye başkanı görmek

Görevi bırakmış bir belediye başkanını rüyada görmek mevki ve rütbeye işarettir. Rüya sahibinin iş hayatında ilerleyeceğine ve yönetici konumuna yükseleceğine delalet eder. Bu yükseliş kişinin aile hayatına da olumlu yansır, çevresindeki itibarı artar. Bir tabirciye göre istenen mevkiye kolayca ulaşılmaz. Rüya sahibi bu makam için büyük bir uğraş vermek zorunda kalır.

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Rüyada belediye başkanı olmak

Rüyada belediye başkanı olmak, yaygın görüşe göre güç ve kudretin artmasına, yüksek bir mevkiye gelmeye ve halk arasında saygınlık kazanmaya işarettir. Bekâr biri için evliliğe, evli biri için dünya işlerinin düzelmesine yorulur.

Bazı tabirciler bu rüyayı ters yönde ele alır. Onlara göre kendini belediye başkanı koltuğunda görmek, çevrede kıskanç kimselerin bulunduğuna, zor günlerin yaklaştığına ya da çevredekilerin rüya sahibinden memnun olmadığına alamettir.

Rüyada belediye başkanı seçilmek

Seçimi kazanıp belediye başkanı olduğunu görmek, işlerin yolunda gideceğine ve sorunların kısa sürede çözüleceğine işarettir. Maddi ferahlık aile hayatına da yansır, eşler arasındaki geçim meseleleri hayırla çözülür. Bu rüya, rüya sahibinin idari bir göreve layık görüleceğine delalet eder. Bir tabirciye göre ise girişilen işten beklenen fayda tam olarak alınamaz.

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Rüyada belediye başkanıyla sohbet etmek

Rüyada belediye başkanıyla sohbet etmek, konuşma rüyasından farklı olarak açıkça hayra yorulur. Hem rüya sahibinin kendisi hem de yaşadığı ülke için hayırlı gelişmelere işarettir. Belediye başkanı ile sohbet eden kişinin maddi durumu düzelir, geçim darlığı hafifler.

Rüyada belediye başkanının eve gelmesi

Belediye başkanının eve geldiğini görmek bolluk ve berekete yorulur. Rüya sahibinin eline yüklü bir para geçeceğine, ev halkının rızkının artacağına işarettir. Rüyada belediye başkanının rüya sahibinin evine gelmesi, arzu edilen şeylere kavuşulacağına da delalet eder. Zor günler sevilen kişilerin yardımıyla atlatılır, evde hastalık varsa sona erer.

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Rüyada belediye başkanına sarılmak

Rüyada belediye başkanına sarılmak, önemli ve saygın birinden yardım görmeye işarettir. Sıkıntılı bir dönemin ardından kazanca ve yüksek makamlara ulaşılacağına delalet eder. Rakiplerden gelen kötülük bile bu yükselişe vesile olur. Rüya sahibi sonunda iyi yerlere gelir, büyük hayır işleri yapar ve şanssızlığı ortadan kalkar.