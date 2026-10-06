Rüyada beyaz kedi görmek, kedinin tek başına beyaz olup olmamasına, yaşına, gözlerinin rengine ve rüya sahibiyle kurduğu temasa göre farklı anlamlar kazanan bir rüyadır. Sevmek, sahiplenmek, eve girmesi ya da saldırması gibi sahneler de rüyayı başka yöne çevirir. Rüyada beyaz yavru kedi görmek ile rüyada siyah beyaz kedi görmek de kendi hükümleri olan, sık merak edilen rüyalar arasında yer alır. Tüyünde sarı ya da siyah bulunan kedi, yalnız beyaz olan kediden ayrı bir anlama işaret eder.

Rüyada beyaz kedi görmek

Rüyada beyaz kedi görmek, rüya sahibinin aile ve iş hayatında sıkıntılı, zor bir döneme gireceğine işaret eder. Bu sıkıntı uzun sürmez. Kişi azmi ve sabrıyla bu dönemin üstesinden gelir.

REKLAM

Kedinin beyazlığı aldatıcı bir temizliğe yorulur. Beyaz kedi, dışarıdan hayırlı ve temiz görünen fakat iç yüzünde hile barındıran bir kimseye delalet eder. Bu kimsenin rüya sahibine hem faydası hem zararı dokunur. Rüya, masum görünen bir yerden gelecek zarara karşı uyanık olmaya çağıran bir uyarı sayılır.

Bazı tabirciler bu rüyayı hayra yorar. Onlara göre beyaz kedi uzun süredir istenen şeye kavuşmaya ve bol kazanca delalet eder. Eşler arasındaki muhabbetin artması da bu rüyanın müjdesidir. Ancak yaygın kabul gören görüş, rüyayı sıkıntılı döneme ve hileli kimseye bağlar.

Rüyada beyaz yavru kedi görmek

Rüyada beyaz yavru kedi görmek, rüya sahibinin kendi eliyle girdiği olumsuz bir durum yüzünden üzüntü duyacağına işaret eder. Kişi kendi hatasıyla kendine zarar verir. Beyaz kedi yavrusu, dışarıdan saf görünen fakat meşakkat getirecek işlere de yorulur. Bu rüya iş kazancında düşüşe ve maddi dalgalanmaya alamettir.

REKLAM

Yavrunun beyazlığı burada da aldatıcıdır. Başlangıçta zararsız görünen bir iş, rüya sahibini sonradan yoran bir yüke dönüşür.

Beyaz yavru kediyi hayra yoran tabirciler de vardır. Rüyayı gören kişi hasta ya da uzun süredir dertliyse, yavru beyaz kedi sıkıntıların bitmesine ve sağlık sorunlarının çözülmesine delalet eder.

Rüyada siyah beyaz kedi görmek

Rüyada siyah beyaz kedi görmek hayra yorulur. Kötü hallerin son bulacağına, açların doyacağına ve darlıktan ferahlığa çıkılacağına işaret eder. Rüya sahibi düşmanlarını yener.

Bu rüya aile hayatında huzura işaret eder. Aile içindeki kırgınlıkların giderileceğine delalet eder. Rüyada siyah ve beyaz kedi görmek, kaçırıldığı düşünülen bir fırsatın yeniden ele geçeceğine de alamettir. Uzun zamandır beklenen bir işin yeniden gündeme gelmesi bu rüyanın müjdesidir.

REKLAM

Rüyada beyaz kedi sevmek

Rüyada beyaz bir kediyi sevip okşamak, rüya sahibinin yakın çevresinde kötü niyetli kimseler bulunduğuna delalet eder. Buradaki zarar, kişinin kendi iyi niyetinden doğar. Rüya sahibi şüpheli bir kimseye ya da duruma gönül açar ve zararı oradan görür. Kazanca ve yeni dostluklara yoranlar da vardır, ama ağır basan görüş kötü niyetli çevreye işaret eder.

Beyaz kedi yavrusu sevmek, iş hayatında durgunluğa ve zarara işaret eder.

Rüyada beyaz kedi beslemek, kişinin kendi eliyle düşmanına malzeme vermesine yorulur. Rüya sahibi farkında olmadan kendisine karşı kullanılacak imkânı başkasına sunar.

REKLAM

Rüyada beyaz kediyle konuşmak hayırlı bir rüyadır. Endişe edilen konuların sabırla ve yakınların yardımıyla çözüleceğine işaret eder.

Rüyada beyaz kedinin görünüşüne göre tabiri

Beyaz kedinin boyu ve gözlerinin rengi rüyanın ağırlığını değiştirir. İri kedi ile küçük kedi farklı anlamlara gelir, mavi gözlü beyaz kedi ise kendine has bir hüküm alır.

Rüyada büyük beyaz kedi görmek

Rüyada büyük beyaz kedi görmek, küçük sanılan bir meselenin aslında daha güçlü ve etkili olduğuna delalet eder. Rüya sahibi önemsemediği bir işin ağırlığıyla karşılaşır. Hayra yoranlara göre bu rüya evlilikte mutluluğa, yüksek kazanca ve endişelerin bitmesine işarettir.

REKLAM

Rüyada beyaz mavi gözlü kedi görmek

Rüyada beyaz mavi gözlü kedi görmek, güzelliğiyle göz alan ve ilgiyi üzerine çeken bir kimseye ya da duruma delalet eder. Bu çekiciliğin ardında hile bulunur ve rüya sahibi o güzelliğe kapılarak aldanır. Hayra yoranlar ise bu rüyayı büyük kazanca, gönül işlerinde hareketlenmeye ve terfiye bağlar.

Rüyada küçük beyaz kedi görmek

Küçük beyaz bir kedi görmek, henüz büyümemiş, hafif görünen sıkıntılara işaret eder. Bu sıkıntılar büyümeden atlatılır. Hayırlı bakan tabircilere göre küçük beyaz kedi, aleyhe işleyen bir durumu lehe çevirmeye ve aile huzuruna delalet eder.

REKLAM

Rüyada sarı beyaz kedi görmek

Sarı beyaz tüylü bir kedi görmek bolluk ve bereket müjdesidir. İşte verimin artacağına ve maddi sorunların kalkacağına işaret eder. Rüya sahibi bereketli bir hayat sürer.

Bu rüya gönül ve dostluk ilişkilerinde de hayra yorulur. Kötü giden ilişkilerin düzeleceğine delalet eder. Sarı beyaz kedi, büyük bir hatadan ve onun getirdiği pişmanlıktan kurtulmaya da alamettir.

Rüyada beyaz kedi sahiplenmek

Beyaz bir kediyi sahiplenip eve almak, iş hayatındaki iyi gidişatın aile hayatına da yansıyacağına delalet eder. Haneye giren gelirin artmasına ve mutluluğun çoğalmasına işaret eder. Rüya sahibinin evlat sahibi olacağına da alamettir.

REKLAM

Rüyada eve beyaz kedi girmesi

Eve giren beyaz kedi iki ayrı yöne yorulur. Bir yoruma göre haneye huzur ve saf sevginin gireceğine işaret eder. Bu rüya maddi sıkıntılardan kurtulup rahat bir nefes alınacağına ve iş konusunda yeni kapıların açılacağına da delalet eder.

Öbür yoruma göre eve giren beyaz kedi, tehlikenin dışarıdan değil hanenin içinden geldiğine alamettir. Ev halkı arasında gizlice zarar veren bir kimse bulunduğuna ya da dost sanılıp eve kabul edilen birinden zarar geleceğine delalet eder.

Rüyada beyaz kedi saldırması

Beyaz bir kedinin rüya sahibinin üzerine atılması, gizli bir düşmanlığın açığa çıkacağına işaret eder. Zarar, hiç beklenmeyen ve zararsız sanılan bir kaynaktan gelir. Bu rüya kişinin başını ağrıtacak hoş olmayan olayların habercisi sayılır.

REKLAM

Rüyada beyaz kedinin ısırması, düşmanlardan gelecek saldırılara delalet eder ve rüya sahibini dikkatli olmaya çağırır.

Beyaz kedinin tırmalaması iş ve eğitim hayatında sıkıntılı zamanlara, aile içi tartışmalara işaret eder. Tırmalanırken acı duymak, sevilen birinden ağır söz işitmeye yorulur.

Rüyada beyaz kediyi kovalamak hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibini engellemek isteyen düşmanların büyük sıkıntıya düşeceğine işaret eder. Kişi üzerindeki baskıdan kurtulur ve özgürlüğe kavuşur.