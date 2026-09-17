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        Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada diş çıkması ne anlama gelir?

        Rüyada diş çıkması ne anlama gelir?

        Rüyada diş çıkması, rüyanın detaylarına göre farklı şekillerde yorumlanan durumlardan biridir. Rüya tabirlerinde öncelikle çıkan dişin türü ve nerede bulunduğu dikkate alınır. Ön diş, azı dişi, köpek dişi veya 20'lik diş görmek farklı anlamlara gelirken; yetişkin birinin diş çıkarması ile bebeğin diş çıkardığını görmek de ayrı şekilde değerlendirilir. Çıkan dişin sağlam, beyaz, çürük ya da takma olması da yorumu etkileyen önemli ayrıntılar arasında yer alır. İşte rüyada yeni, düşük, beyaz veya takma diş çıkmasının anlamı, tabiri ve yorumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 17:06 Güncelleme:
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        Rüyada diş çıkması ne anlama gelir?

        Rüyada diş çıkması, aile halkının artacağına ve haneye bereket gireceğine delalet eder; ağrısız ve sağlam çıkan diş sağlığa, uzun ömre ve işlerin kolaylıkla yürümesine işaret eder.

        Rüyada diş çıkması ile dişin yerinden ayrılıp düştüğü rüyalar günlük konuşmada çoğu kez aynı sözle anlatılır, tabir geleneğinde ise birbirinden ayrı tutulur. Burada konu edilen, ağızda yeni bir dişin sürmesi ve var olan dişin yanına bir yenisinin bitmesidir. Diş kimi zaman rüya sahibinin kendi ağzında, kimi zaman bir yakınının ağzında çıkar ve tabir bu ayrımı da gözetir.

        Rüyada diş çıkması

        Rüyada diş çıkması, rüya sahibinin aile halkının artacağına delalet eder. Haneye yeni bir ferdin katılacağına işaret sayılır, bu fert kimi zaman bir çocuk, kimi zaman gelin, damat ya da torundur. Aynı rüya mal ve mülkün çoğalmasına, eve bereket girmesine ve rızkın genişlemesine yorulur. Diş çıktığını görmek, hanenin kalabalıklaşacağına ve o kalabalığın rüya sahibine güç katacağına da işaret sayılır.

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        Çıkan dişin sağlam ve ağrısız olması hükmü kuvvetlendirir. Rüya sahibinin sağlığının yerine geleceğine, ömrünün uzayacağına ve elindeki işlerin kolaylıkla yürüyeceğine delalet eder. Rüyada dişinin çıktığını görmek, hanede beklenen bir hayrın gerçekleşeceğine ve ele geçecek malın artacağına yorulur. Rüyada diş çıkarmak, yani kişinin kendi ağzında bir dişin bittiğini görmesi, artışın doğrudan kendi hanesinde olacağını gösterir. Uyanınca dişim çıktı diye anlatılan rüya da bu çoğalmanın müjdesidir.

        Rüya sahibinin durumu hükmün yönünü belirler. Maddi sıkıntı çeken kimse için rızkın bollaşmasına, evlenmek isteyen için hayırlı bir kısmetin çıkmasına, evlat bekleyen için sağlıklı bir evlada yorulur. Bekâr bir kimsenin kendi dişinin çıktığını görmesi yakın zamanda kurulacak bir yuvaya işaret eder; evli bir kimse aynı rüyayı gördüğünde hanesi genişler, geçimi kolaylaşır.

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        Rüyada yeni diş çıkması

        Rüyada yeni diş çıkması, var olan bir dişin yanında yeni bir dişin bittiğini görmek, rüya sahibinin bir yakınından hayır ve menfaat göreceğine delalet eder. Gelen fayda uzaktan değil, kişinin tanıdığı ve güvendiği bir kimseden ulaşır. Rüyada yeni diş bitmesi, o yakının elinden bir kapının açılacağına ve rüya sahibinin işine yarayacak bir desteğin geleceğine işaret eder. Yeni dişinin çıktığını gören kimse için bu destek çoğu zaman hane içinden, kan bağı olan birinden gelir.

        Rüyada ağızda fazladan diş çıkması

        Ağızda fazladan diş çıktığını görmek, akrabadan görülecek iyiliğe işaret eder. Rüya sahibinin muradına ereceğine, tuttuğu işin büyük kazanç kapıları açacağına ve bolluk dolu günler geçireceğine delalet eder. Fazladan çıkan diş, kişinin beklemediği bir yerden gelen nasip olarak tabir olunur.

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        Rüyada dökülen dişin yerine yeni diş çıkması

        Dökülen dişlerin yerine yenilerinin çıktığını görmek, akrabaların rüya sahibine karşı besledikleri kin ve düşmanlığın geçtiğine delalet eder. Araya girmiş soğukluğun kalkacağına, küs duran kimselerin gönüllerinin yumuşayacağına işaret eder.

        Rüyada başkasının dişinin çıktığını görmek

        Rüyada başkasının dişinin çıktığını görmek, artışın rüya sahibine kendi elinden değil, dişi çıkan kimsenin tarafından geleceğine delalet eder. Tanınan birinin dişinin çıktığını görmek, o kimsenin hanesinde bir çoğalma olacağına ve rüya sahibinin de bu genişlikten pay alacağına işaret eder. Dişi çıkan kişi rüya sahibine ne kadar yakınsa görülecek hayır da o kadar yakından gelir.

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        Rüyada bebeğin diş çıkardığını görmek

        Rüyada bebeğin diş çıkardığını görmek, rüya sahibinin çalışmalarının çok daha fazla kazanç sağlayacağına delalet eder. Hastalıkların azalacağına ve yarım kalan işlerin tamamlanacağına işaret eder. Bebeğimin diş çıkardığını görmek, hanenin küçüğünden yana bir bereket geleceğine ve rüya sahibinin sırtındaki yükün hafifleyeceğine yorulur. Erkek bebeğin diş çıkardığını görmek, erkek evlat tarafından görülecek hayra ve o evladın nasibinin açılmasına delalet eder. Bebeğin dişlerinin çıktığını gören kimsenin hanesine sağlık girer, uzun süredir devam eden yorgunluğu diner.

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        Rüyada çocuğunun dişinin çıktığını görmek

        Rüyada çocuğunun dişinin çıktığını görmek, rüya sahibinin güzel günler yaşayacağına delalet eder. Huzura, beklenmedik bir maddi yardıma ve aile bağlarının kuvvetlenmesine işaret eder. Kendi çocuğunun dişinin çıktığını görmek, bu yardımın evlat eliyle geleceğini gösterir. Çocuğunun diş çıkardığını gören kimsenin eline geçecek nasip, hanesine bereket olarak döner.

        Rüyada çıkan dişin cinsine ve yerine göre tabiri

        Rüyada çıkan dişin hangi diş olduğu, hanede artacak ve iyiliği görülecek kimseyi belirler. Üst çenedeki iki ön diş babaya ve amcaya, alt çenedeki iki ön diş rüya sahibinin kendi çocuklarına işaret eder; kadınlar için aynı dişler anne ve hala tarafını gösterir. Köpek dişleri amca oğullarına ve yakın dostlara yorulur. Ön azı dişler dayıya ve dayı oğullarına delalet eder, kadınlar için teyzeye ya da dayı kızına işaret sayılır. Arka azı dişlerin karşılığı ise dedeler ve büyükannelerdir. Hangi diş çıkmışsa beklenen hayır ve artış o kimse tarafından gelir, dişin ağızdaki yeri nasibin hangi yakından ulaşacağını gösterir.

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        Rüyada ön dişin çıkması

        Rüyada ön dişin çıkması, iki ön dişin yanında birer benzerinin daha bittiği görüldüğünde aile halkının artacağına delalet eder. Yakın çevreden sevinçli bir haber alınacağına ve hayırlı bir başlangıç yapılacağına işaret eder. Ön dişinin çıktığını görmek, çekilen sıkıntıların son bulacağına ve rüya sahibinin en yakınındaki kimselerden yana bir genişlik doğacağına yorulur.

        Alt ön dişin çıkması, rüya sahibinin kendi evladı tarafından sevindirileceğine ve hanesinde evlat yönünden bir artış olacağına delalet eder. Kadın için aynı rüya anne ve hala tarafından görülecek yardıma işaret eder.

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        Rüyada azı dişinin çıktığını görmek

        Rüyada azı dişinin çıktığını görmek, şansın ve kısmetin bol olacağına, rüya sahibinin kısmetli bir kimse olacağına işaret eder. Sorunların kısa sürede çözüleceğine, maddi ve manevi yönden büyük gelişmeler olacağına delalet eder. Azı dişin çıkması, rüya sahibinin sözü dinlenen, başkalarına öğüt verecek bir yere geleceğine de yorulur.

        Rüyada arka dişin çıktığını görmek

        Rüyada arka dişin çıktığını görmek, ailenin büyüklerinden gelecek hayırlı bir habere delalet eder. Arka dişinin çıktığını gören kimsenin güç kazanacağına, hanenin yaşlılarından yana bir destek bulacağına işaret eder. Arka dişin çıkması, rüya sahibinin soyundan gelen bereketin süreceğine ve büyüklerinden kalan hayrın kendisine ulaşacağına yorulur.

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        Rüyada alt dişin çıkması

        Rüyada alt dişin çıkması kız evlada ve rüya sahibinin neslinin çoğalmasına delalet eder. Alt çenede yeni bir dişin bittiğini görmek, hanenin küçüklerinden yana bir artış olacağına ve rüya sahibinin kendi çocuklarından hayır göreceğine işaret eder. Alt dişinin çıktığını görmek de aynı yönde tabir edilir, kişinin hanesindeki çoğalma kendi soyundan gelir.

        Rüyada 20'lik dişin çıkması

        Rüyada 20'lik dişin çıkması, her yönüyle güzelliğe ve rüya sahibine açılacak yepyeni kapılara delalet eder. Etraftaki kimselerden görülecek iyiliklere işaret eder. Çekilen sıkıntılardan kısa sürede kurtulmaya da alamettir. Yirmilik dişin çıktığını görmek, rüya sahibinin işlerinin düzene gireceğine ve huzurlu bir hayata kavuşacağına yorulur.

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        Rüyada köpek dişinin çıkması

        Rüyada köpek dişinin çıkması hayra yorulan rüyalardandır. Rüya sahibinin güzel dileklerde bulunacağına delalet eder. Köpek dişinin çıktığını görmek, amca tarafından ve yakın dostlardan görülecek iyiliğe işaret sayılır. Aynı rüya, hayırlı bir haberin dost eliyle rüya sahibine ulaşacağına da yorulur.

        Rüyada üst dişin çıktığını görmek

        Rüyada üst dişin çıktığını görmek erkek evlada yorulur, hanede erkek bir çocuğun dünyaya geleceğine işaret eder. Üst dişinin çıktığını görmek, baba ve amca tarafından görülecek hayra ve o taraftan gelecek desteğe delalet eder. Üst çenede yeni bir dişin bittiğini görmek, hanenin erkek tarafından kuvvetleneceğine ve o taraftan gelen nasibin artacağına yorulur.

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        Rüyada damakta diş çıkması

        Rüyada damakta diş çıkması, sıkıntılı bir dönem geçirmeye ve gözyaşına engel olamamaya işaret eder. Aynı rüya, rüya sahibinin aklını kullanarak bu dönemden başarıyla çıkacağına da alamettir. Dişin damakla beraber çıkması bunun tersine, sabırlı ve azimli davranmak sayesinde güzel bir kazanç elde edileceğine delalet eder.

        Rüyada çıkan dişin hâline göre tabiri

        Çıkan dişin görünüşü ve verdiği duygu, gelen nasibin rüya sahibine ne biçimde ulaşacağını gösterir. Düzgün ve sağlam çıkan diş, hayrın hiç eksilmeden ulaşacağına delalet eder. Kusurlu çıkan diş gelen artışın yanında bir sıkıntı bulunduğuna işaret eder, ağrıyla çıkan diş ise hükmü rüya sahibinin aleyhine çevirir.

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        Rüyada çürük dişin çıkması

        Rüyada çürük dişin çıkması, rüya sahibinin huzursuz bir hayat süreceğine işaret eder. Çıkan dişin çürük ya da zayıf olması geçici endişelere delalet eder. Çürük dişin çıktığını görmek, kişinin bir müddet tedirginlik duyacağına ve bu tedirginliğin kalıcı olmadığına yorulur. Çürük diş çıkartmak ise rüya sahibinin kendini yoran bir düşünceden kısa sürede kurtulacağına delalet eder.

        Rüyada sağlam dişin çıkması

        Rüyada sağlam dişin çıkması, işlerin yolunda gideceğine ve sağlığın yerinde olacağına delalet eder. Sağlam ve beyaz çıkan diş hayırlı gelişmelerin habercisidir, rüya sahibinin eline geçecek nasibin temiz yoldan geleceğine işaret eder.

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        Rüyada diş çıkarken ağrı duymak

        Rüyada diş çıkarken ağrı duymak, rüya sahibinin akrabası yüzünden bir felakete uğrayacağına delalet eder. Bu hüküm ağrının varlığına bağlıdır. Ağrı duyulmadan çıkan diş sağlığa ve uzun ömre yorulurken, ağrıyla çıkan diş yakın akrabadan gelecek zarara ve o yüzden düşülecek güç duruma işaret eder.

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