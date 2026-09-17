Rüyada diş görmek akrabalara ve ev halkına delalet eder; üst çenedeki dişler baba tarafına, alt çenedeki dişler anne tarafına işaret eder.

Rüyada diş görmek iki ayrı yönden sorulur. Bir yanda rüya sahibinin bizzat yaptığı işler bulunur. Dişini fırçalamak, çektirmek, yaptırmak ya da sıkmak bu tarafa girer. Öbür yanda dişin rüya sahibinden bağımsız olarak başına gelenler vardır. Dökülme, kırılma, sallanma, çürüme ve yeni diş çıkması bu ikinci tarafta toplanır. Dişin hangi çenede durduğu ve hangi diş olduğu ise her iki yönde de hükmü değiştirir.

Rüyada diş görmek

Rüyada diş görmek akrabalara ve ev halkına delalet eder. Ağızdaki dişler rüya sahibinin yakın çevresindeki kişilerin karşılığı sayılır, bu yüzden diş rüyası çoğu zaman aile içinde olup bitene yorulur. Dişin ikinci karşılığı ömür ve maldır. Ağızdaki dişler takdir edilen ömre işaret ettiği gibi mala, mülke, hayvana ve evlada da delalet eder. Rüyada diş görmek ayrıca sıkıntıların sona ermesine, geçim darlığının kalkmasına ve helal kazancın açılmasına yorulur.

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Rüyada kendi dişini görmek

Rüyada kendi dişini görmek kişinin kendi ev halkına ve yakınlarının hâline delalet eder. Dişini gören kimse bir çatı altında yaşadığı kişilerden haber almış sayılır.

Rüyada başkasının dişini görmek

Rüyada başkasının dişini görmek huzura ve kazanca işaret eder. Dost ve akrabadan gelecek maddi yardıma, aile içindeki gerginliğin dağılmasına yorulur. Çocuğunun, kızının ya da eşinin dişini gören kimse için hüküm doğrudan o kişinin hâline verilir. Dişte görülen her değişiklik, dişi görülen kişinin durumundaki değişikliğin habercisidir.

Rüyada ölmüş birinin dişlerini görmek kazancın günden güne artacağına delalet eder. Dileklerin kabul olmasına, sıkıntılardan kısa sürede kurtulup makamın yükselmesine işarettir.

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Rüyada görülen diş hangi akrabaya işaret eder

Her diş bir yakının karşılığıdır. Diş rüyasında önce dişin kimi gösterdiğine bakılır, sonra o dişin hâline. Dişin kimi gösterdiği ilk olarak çeneden anlaşılır. Üst çenedeki dişler baba tarafından gelen akrabalara, alt çenedeki dişler anne tarafından gelen akrabalara delalet eder. Çene belirlendikten sonra dişin cinsine bakılır. Ön diş, azı dişi ve köpek dişi aile içinde ayrı ayrı kişilere işaret eder. Diş kimi gösteriyorsa, o dişin ne hâlde görüldüğü de aynı kişinin hâlini haber verir. Dişte olan biten, işaret ettiği yakının başına gelenin karşılığıdır.

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Rüyada alt diş ve üst diş görmek

Rüyada üst diş görmek baba tarafından gelen akrabalara işaret eder. Baba, amca, dede ve amca çocukları üst çenede toplanır. Alt diş görmek ise anne tarafına delalet eder. Anne, hala, kız kardeş, teyze ve hala kızları alt çenenin karşılığı sayılır.

Üst dişinin düştüğünü gören kimse baba tarafından, alt dişinin düştüğünü gören kimse anne tarafından bir haber alır. Aynı ayrım dökülme ve kırılma için de geçerlidir; üst dişlerin döküldüğünü gören babasının, amcasının ya da dedesinin tarafına, alt dişlerin döküldüğünü gören annesinin ve teyzesinin tarafına bakar. Dişin sağda ya da solda bulunması bu hükmü değiştirmez.

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Rüyada ön diş görmek

Rüyada ön diş görmek en yakın akrabalara delalet eder. Üst çenedeki iki ön diş baba ile amcaya, alt çenedeki iki ön diş rüya sahibinin kendi çocuklarına işaret eder. Ön dişin güzel ve düzgün görünmesi bu kişilerin kuvvetlenmesine ve büyüklerden gelecek desteğe, ön dişte bir kusur görülmesi ise onların sıkıntısına yorulur.

Ön dişin düştüğü, döküldüğü ya da kırıldığı görüldüğünde hükmün kime ait olduğunu yine çene belirler. Üst çeneden bir ön diş eksilmişse haber baba ve amca tarafındandır, alt çeneden eksilmişse rüya sahibinin evladı tarafındandır. Ön diş görmek ayrıca geçimin kolaylaşmasına ve borcun zorlanmadan ödenmesine işaret eder.

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Rüyada azı dişi görmek

Rüyada azı dişi görmek ailenin büyükleriyle erkek evlatlara delalet eder. Arka azı dişler dedelere ve erkek çocuklara, ön azı dişler dayıya ve dayı oğullarına işaret eder. Arka diş ve yirmilik diş de aynı karşılığı taşır. Azı dişinin çıktığı, düştüğü ya da kırıldığı görüldüğünde hüküm dede tarafının ve erkek evladın hâline verilir. Arka dişlerde görülen her değişiklik bu kişilerin durumunu haber verir. Azı dişi görmek muradına ermeye, borcun hafiflemesine ve yeni kazanç kapılarının açılmasına da işarettir.

Rüyada köpek dişi görmek

Rüyada köpek dişi görmek amca oğullarının karşılığıdır. Köpek dişinde bir eksilme ya da kırık görülmesi de bu akrabaların hâline yorulur. Köpek dişi görmek maddi yükümlülüklerden kurtulmaya, düşmanlığın sulhle bitmesine ve toplum içinde saygı görmeye de işaret eder.

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Rüyada diş dökülmesi ve diş düşmesi

Rüyada diş dökülmesi ve diş düşmesi, dişin işaret ettiği kişilerden birinin vefatına ya da bir daha görüşülemeyecek biçimde uzaklaşmasına delalet eder. Dişinin düştüğünü gören de dişlerinin döküldüğünü gören de bu hükme girer, dökülen dişlerin avuca düşmesi tabiri değiştirmez. Diş dökülmesi ölüme işaret ettiği kadar bir borcun tamamen ödenmesine ve elden çıkan mala da yorulur. Hükmün hangi yakın için verileceğini dişin bulunduğu çene belirler.

Rüyada diş kırılması

Rüyada diş kırılması akraba ve dostlardan birinin başına gelecek sıkıntıya delalet eder. Dişinin kırıldığını gören kimse yakınlarından biri için üzülecek bir haber alır. Dişlerin toptan kırıldığı görülmüşse hüküm tek bir kişiyle sınırlı kalmaz, ev halkının geneline yorulur. Dişinin yarısının kırıldığını görmek ise sıkıntının o kişiyi büsbütün değil, bir yönden bulacağına işarettir.

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Rüyada diş çıkması

Rüyada diş çıkması hane halkının artmasına ve evlada delalet eder. Yeni bir dişin çıktığını gören kimse için aile büyür, eve bereket girer. Bebeğin diş çıkardığını görmek de aynı yönde tabir edilir, hanenin çoğalmasına ve evladın hayırlı olmasına işarettir. Dişinin yerinden çıktığını görmek ise başka yöne gider; o rüya yeni diş tarafında değil, dişin işaret ettiği kişiden ayrı düşmek tarafında tabir edilir.

Rüyada diş çektirmek

Rüyada diş çektirmek hayra ve menfaate delalet eder. Ağrıyan ya da çürüyen bir dişin çekilmesi keder ve gamdan kurtulmaya, uzun süredir taşınan bir sıkıntının ortadan kalkmasına işarettir. Dişini çektirdiğini ya da dişinin çekildiğini gören kimsenin derdi elinden alınır, yükü hafifler. Doktora diş çektirmek, sıkıntının bir başkasının eliyle ve zahmetsizce gideceğini haber verir. Çekilen dişin hangi diş olduğu hükmü daraltmaz, kurtuluş her diş için geçerlidir.

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Rüyada kendi dişini kendi eliyle çekmek

Rüyada kendi dişini kendi eliyle çekmek, kişinin sıkıntısını kendi gayretiyle ortadan kaldıracağına işaret eder. Dişini kendi eliyle çıkardığını gören kimse borcunu kimseden yardım almadan kapatır, uzun süredir ertelediği işi bitirip rahata erer. Sallanan dişini çekip çıkardığını görmek, zayıflamış ve artık tutmayan bir işin rüya sahibince sonlandırılmasına, o işten doğacak zararın kesilmesine delalet eder.

Rüyada çürük diş çektirmek

Rüyada çürük diş çektirmek beladan kurtulmaya delalet eder. Çürük dişini çekip attığını gören kimsenin maddi sıkıntısı sona erer. Hane içinde ayıplanan bir durum varsa o da rüya sahibinin kendi gayretiyle giderilir.

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Rüyada sağlam dişin çekilmesi

Rüyada sağlam dişin çekilmesi, yani ağrımayan ve çürük olmayan bir dişin çektirildiğinin görülmesi, sevilen kişilerle aranın açılmasına delalet eder. Böyle bir rüya eldeki bir iş fırsatının kaçırılmasına da işarettir.

Rüyada diş sökmek ve dişin kökünden çıkması

Rüyada diş sökmek ve dişin kökünden çıkması akrabayla ilgiyi kesmeye delalet eder. Dişini söktüğünü ya da dişinin koptuğunu gören kimse bir yakınının ziyaretini terk eder, aradaki bağı kendi eliyle koparır.

Rüyada diş sallanması

Rüyada diş sallanması zafiyete delalet eder. Sallanan diş, işaret ettiği kişinin hâlinin zayıflamasına, aile içinde geçimsizlik çıkmasına ve mal kaybına yorulur. Dişinin sallandığını ya da dişinin oynadığını gören kimse için hüküm aynıdır. Ön dişin sallanması en yakın akrabaların, alt dişin sallanması anne tarafının zayıflamasına işaret eder. Dişin sallanıp çıktığı ya da sallanıp düştüğü görülmüşse zafiyet sona ermiş, o kişiyle bağ kopmuş sayılır.

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Rüyada dişin sallanması ama düşmemesi

Rüyada dişin sallanması ama düşmemesi, diş yerinde kaldığı için hükmü çevirir. Bu rüya kötü kişilerin haneden uzak tutulacağına, rüya sahibinin söz sahibi olacağına ve derdine çözüm bulacağına delalet eder.

Rüyada diş fırçalamak

Rüyada diş fırçalamak berekete ve huzura delalet eder. Dişlerini fırçaladığını gören kimsenin zorlu bir çalışma dönemi biter, rızkı genişler, dert ve tasası sona erer. Hakkında çıkan dedikodu yatışır, yapılan hatalar telafi edilir ve sevinçli bir haber gelir. Dişlerini fırçalayıp beyazlattığını görmek aynı hükmü kuvvetlendirir. Dişlerini temizlediğini görmek girişilen işin bereketleneceğine delalet eder. Çürük dişini temizlediğini gören kimsenin emeği boşa gitmez.

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Rüyada diş fırçası görmek

Rüyada diş fırçası görmek rızkın artmasına işaret eder. İş yapılan kişilerle güzel zaman geçirileceğine, yapılan yatırımın uzun vadede fayda getireceğine delalet eder. Diş fırçası aldığını gören kimse kazancını artıracak bir adım atar. İki diş fırçası görmek ya da başkasının diş fırçasını kullanmak ise bu kazancın ortaklaşa elde edileceğine yorulur.

Rüyada diş macunu görmek

Rüyada diş macunu görmek aile birliğine delalet eder. Üzüntünün ve derdin sona ermesine, şansın açılmasına yorulur. Bu rüya ayrıca meslek hayatında ilerlemeye ve yüksek bir mevkiye geçmeye işarettir.

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Rüyada misvakla diş temizlemek

Rüyada misvakla diş temizlemek sünnete uymaya delalet eder. Misvakla dişlerini temizlediğini gören kimse akrabalarına iyilik eder, onların sıkıntısına katlanır. Misvak kullanırken dişlerin kanadığı görülmüşse günahlardan arınmaya işarettir.

Rüyada çürük diş görmek

Rüyada çürük diş görmek ailenin durumunun zayıflamasına delalet eder. Çürümüş ya da kararmış diş, hane içinde ayıplanacak bir hâle, üzüntü ve kedere işaret eder. Dişinin çürüdüğünü ya da bir dişinin delik olduğunu gören kimse için hüküm, o dişin gösterdiği yakının hâlinin bozulmasıdır. Diş çürüğü görmek ve dişlerinin çürük olduğunu görmek de bu yönde tabir edilir.

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Çürük dişin düştüğü görülmüşse hüküm tersine döner. Kendiliğinden düşen çürük diş, rüya sahibinin uğraşmadan beladan kurtulacağına, maddi darlığın kalkacağına ve hastası varsa şifa bulacağına delalet eder. Ailenin durumunu bozan kişi ya da hâl, rüya sahibi hiçbir adım atmadan haneden uzaklaşır.

Rüyada dişçiye gitmek ve diş tedavisi görmek

Rüyada dişçiye gitmek sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Dişçiyi, diş doktorunu ya da diş hekimini rüyasında gören kimsenin önündeki engeller kalkar, mertebesi yükselir. Diş doktoruyla konuştuğunu gören kimse derdine yol gösterecek biriyle karşılaşır; dişçi muayenehanesi görmek ise çözümün kısa sürede geleceğine işarettir.

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Dişe yapılan her tedavi hayra yorulur. Dişini tedavi ettirdiğini gören kimsenin eksiği tamamlanır, ticarette daha önemli bir konuma gelir ve huzur içinde yaşayacağı bir döneme girer.

Rüyada diş yaptırmak

Rüyada diş yaptırmak bozulan işlerin düzeltilmesine işaret eder. Dişini yaptırdığını gören kimsenin aile saadeti artar, özellikle eşler arasındaki kırgınlık gider. Diş taktırmak ve diş tedavisi yaptırmak küçük bir sermayeden büyük kâr elde edileceğine, rahatın yerine geleceğine delalet eder.

Rüyada diş dolgusu görmek

Rüyada diş dolgusu görmek yeni bir işe girip yeni bir hayat kurmaya delalet eder. Dişine dolgu yaptırdığını ya da dişe dolgu yapıldığını gören kimsenin arzuları hayırlısıyla nasip olur. Dolgunun ya da dolgulu dişin düştüğü görülmüşse gelen sıkıntının geçici olduğuna ve kısa sürede telafi edileceğine yorulur.

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Rüyada diş temizletmek

Rüyada diş temizletmek itibarın artmasına delalet eder. Dişçide diş taşı temizlettiğini gören kimsenin önündeki engeller kalkar, girişilen iş bereketlenir. Diş taşının döküldüğünü görmek bakışını değiştirecek olaylara işarettir. Kirli diş görmek ise bu temizliğin henüz yapılmadığına, itibarı zedeleyecek bir durumun sürdüğüne yorulur.

Rüyada diş teli takmak

Rüyada diş teli takmak zarar veren kişilerle bağın kopmasına delalet eder. Diş teli taktığını gören kimse hayırlı kişilerle iş yapar, dertlerinin çözümünde kendisine yol gösterilir. Diş teli görmek kazancın artmasına ve meslek hayatında terfiye işaret eder. Diş telinin çıktığı ya da kırıldığı görülmüşse gösterilen yolun yarıda kalacağına yorulur.

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Rüyada takma ve kaplama diş görmek

Rüyada takma ve kaplama diş görmek eksilenin yerinin doldurulmasına delalet eder. Kendi dişi olmadığı hâlde ağzında diş bulunduğunu gören kimse kaybettiğini geri kazanır, elinden çıkan bir imkân başka yoldan yerine gelir. İmplant diş de bu hükmün içindedir. Ağızda sonradan yapılmış diş görmek ayrıca hanenin bolluğunun eksilmeyeceğine işarettir.

Rüyada takma diş görmek

Rüyada takma diş görmek sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Takma diş taktığını gören kimsenin morali düzelir, hayırlı bir kısmete kavuşur. Beyaz takma diş görmek bolluğa ve berekete, protez diş görmek hasretlerin sona ermesine ve aile hayatındaki güzel gelişmelere delalet eder. Başkasının takma dişini gören kimse o kişinin ferahlamasına şahit olur. Takma dişin çekildiği görülmüşse bir arkadaş tarafından kandırılmaya yorulur.

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Rüyada kaplama diş görmek

Rüyada kaplama diş görmek el emeğiyle kazanılan parayla ihtiyaçların giderilmesine delalet eder. Kaplama diş yaptırdığını gören kimsenin hane halkı çoğalır, rızkı kesilmez. Kaplama dişin düştüğü, çıktığı ya da yerinden oynadığı görülmüşse el emeğiyle kurulan düzende bir aksama çıkacağına işarettir.

Rüyada takma dişin düşmesi ve çıkması

Rüyada takma dişin düşmesi ve çıkması sıkıntının kısa sürede sona ereceğine delalet eder. Takma ya da protez dişinin yerinden çıktığını gören kimsenin derdi uzun sürmez, taşıdığı yük kendiliğinden kalkar. İmplant dişin düştüğü görüldüğünde de hüküm bu yöndedir.

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Rüyada takma dişin kırılması

Rüyada takma dişin kırılması zorluğun aşılmasına işaret eder. Takma dişinin kırıldığını gören kimsenin işlerindeki tıkanıklık açılır, uğraştığı mesele çözüme bağlanır. Protez dişin kırıldığını görmek de aynı anlama gelir.

Rüyada dişin rengi ve görünüşüne göre tabiri

Dişin görünüşü, işaret ettiği kişinin hâlini haber verir. Düzgün, parlak ve beyaz görünen dişler o kişilerin kuvvetine, itibarına ve hâlinin iyiliğine delalet eder. Sararmış ya da kararmış görünen dişler aynı kişilerin sıkıntısına ve ailenin durumunun zayıflamasına yorulur. Altın diş ise rengiyle değil madeniyle tabir edilir, hükmü bu görünüş ölçüsünden ayrı düşer.

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Rüyada beyaz diş görmek

Rüyada beyaz diş görmek kuvvete ve iyilikseverliğe delalet eder. Dişlerini uzun, güzel ve bembeyaz gören kimsenin babası ve amcası mal, dünyalık ve şöhret bakımından kuvvetlenir. Dişlerinin beyaz olduğunu görmek işlerin açılmasına ve rızkın artmasına işarettir. Sağlık sıkıntısıyla geçen bir dönem varsa o dönemin biteceğine, aile hayatında mutlu günler geleceğine yorulur.

Rüyada sarı diş görmek

Rüyada sarı diş görmek aile içinde ayıplanacak bir duruma delalet eder. Dişlerinin sarardığını gören kimse için üzüntü ve keder haberi vardır. Sararmış diş, gösterdiği yakının hâlinin bozulduğuna işaret eder.

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Rüyada altın diş görmek

Rüyada altın diş görmek büyük bir işten para kazanmaya delalet eder. Ticarete girip meslek hayatında öne çıkmaya, zenginleşilecek bir işe başlamaya işarettir. Altın dişli kadın gören kimse için hüküm hayırlı işlere ve evlada yorulur.

Rüyada diş ağrısı çekmek

Rüyada diş ağrısı çekmek maddi darlığa delalet eder. Dişinin ağrıdığını gören kimse mevkiini kaybeder ya da istemediği hâlde bir yükün altına girer. Diş ağrısı çeken birini görmek, bu darlığın rüya sahibinin yakınlarından birine ait olduğuna yorulur. Rüyada ağrıyan diş tedavi edilmişse yük kalkar, darlık sona erer.

Rüyada diş kanaması

Rüyada diş kanaması yorgunluğa ve zor bir duruma delalet eder. Dişinin kanadığını ya da dişinden kan geldiğini gören kimse taşıyamayacağı bir işin altına girmiştir. Kan, dişin kökünden çıkarılması sırasında geliyorsa hüküm değişir. Böyle bir rüya akraba ziyaretini terk etmekten doğan vebale işaret eder.

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Rüyada diş eti görmek ve dişin şişmesi

Rüyada diş eti görmek tartışmaların sona ermesine delalet eder. Diş eti gören kimsenin kırgınlıkları barışla biter. Diş eti kanaması tövbenin kabulüne ve hayatta büyük bir değişikliğe işarettir. Dişin ya da diş etinin şiştiği, apse yapıp kabardığı görülmüşse zenginlik getirecek adımlara, kapalı kapıların açılmasına ve uğranılan zararın telafisine yorulur.

Rüyada dişsiz kalmak

Rüyada dişsiz kalmak ailenin dağılmasına delalet eder. Dişlerinin olmadığını gören kimsenin ev halkı arasında fesat çıkar, birlik bozulur. Ön dişlerinin olmadığını görmek ise en yakın akrabalarla, baba ve evlat tarafıyla arasının açılacağına işarettir. Dişler arasında boşluk görülmesi de aynı fesadın habercisidir.

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Rüyada dişli bebek görmek

Rüyada dişli bebek görmek daha iyi bir çevreye girmeye delalet eder. Bebeğin ağzında diş gören kimse zenginleşir, ailesine faydalı işler yapar ve saygın bir konuma gelir. Dişli bebek doğurduğunu görmek de aynı yönde tabir edilir. Bebek dişi görmek ise hanenin küçüklerinden gelecek hayra işarettir.

Rüyada diş sıkmak

Rüyada diş sıkmak aksiliklerin giderilmesine delalet eder. Dişlerini sıktığını gören kimse sorunlarını karşılıklı anlayışla çözer, her yönden feraha kavuşur. Diş iltihabı sıktığını görmek ise haneyi rahatsız eden bir durumun kökünden temizleneceğine işaret eder.