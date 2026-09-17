Rüyada evlendiğini görmek hayırlı bir kısmete, mala ve mevki yükselmesine delalet eder; aynı rüya omza binecek yeni bir sorumluluğa da yorulur.

Bekâr bir kimsenin evlendiğini görmesiyle evli birinin yeniden nikâh kıyması aynı tabire girmez. Rüyada evlendiğini görmek, evliliğin ilk kez mi yoksa tekrar mı olduğuna göre ayrışır. Gelinlik giyilip giyilmediği, nikâhın kendi isteğiyle mi yoksa zorla mı gerçekleştiği tabiri değiştiren ölçülerdendir. Evlenilen kişinin yaşı ve nikâhın hangi hâlde kıyıldığı da hükmü ayrı bir yöne çeker.

Rüyada evlendiğini görmek

Rüyada evlendiğini görmek hayır ve bereket tarafında tabir edilir. Rüya sahibine Allah katından bir yardım geleceğine, malının artacağına delalet eder. Hayırlı bir kısmete kavuşmak ve bulunulan mevkiden daha üstüne geçmek de bu rüyanın karşılığıdır. Haneye bolluk dolacağına, darlık çekilen bir dönemin sona ereceğine yorulur. Duran işlerin yeniden yürümesi de aynı tabirin içindedir.

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Tabirin ikinci yönü sorumluluk tarafındadır. Nikâh kişiye mal ve mevki kazandırdığı gibi onu bağlayan bir sorumluluk da getirir. Aynı rüya bu yüzden altına girilecek bir borca, omza binecek bir yükümlülüğe ve bir müddet çekilecek kedere de yorulur.

Rüyada kendi evlendiğini görmek, nikâh kıyılan kimsenin yaşına göre ayrışır. Genç biriyle evlendiğini gören zenginliğe erer, orta yaşlı biriyle evlendiğini görmek ise çok daha büyük bir mala işarettir. Kendisinin evlendiğini gören kimse için rüya mala, makama ve itibara yorulur.

Rüyada aile bireyinin evlendiğini görmek

Haneden ya da soydan birinin nikâh kıydığını görmek, rüya sahibinin dileklerinin yerine geleceğine ve geçiminin genişleyeceğine işaret eder. Rüyada akrabanın evlendiğini görmek geniş bir rızka ve insanlar arasında saygın bir yer edinmeye delalet eder. Rüyada teyzenin evlendiğini görmek ise verilen bir sözden doğan tatsızlığın tatlıya bağlanacağının ve yaşam düzeninin yükseleceğinin alametidir.

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Evlat tarafındaki nikâh rüya sahibinin kendi sıkıntısının çözülmesine, kardeş ve anne baba tarafındaki nikâh ise hanenin bereketine bakar. Yakınlık derecesi ne olursa olsun hüküm hayır yönündedir.

Rüyada kızının evlendiğini görmek

Kızının evlendiğini görmek, içinde bulunulan sıkıntılı durumdan yakın zamanda kurtulmaya ve eldeki imkânlarla hayırlı işlere imza atmaya işaret eder. Endişe edilen konuların çözüme kavuşacağına, kısmetin çoğalacağına delalet eder. Bekâr kızının evlendiğini görmek hanede uzun süredir beklenen sevinçli haberin geleceğine yorulur. Evli kızının tekrar evlendiğini görmek ise onun işinin yoluna gireceğine ve rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının kalkacağına işaret eder.

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Rüyada oğlunun evlendiğini görmek

Oğlunun evlendiğini görmek, yakın bir akrabadan kalacak bir işin başına geçmeye ve şansın açılmasına tabir edilir. Kara günlerin geride kalacağına ve gelirin helal yoldan artacağına delalet eder. Bekâr oğlunun evlendiğini görmek hanenin genişleyeceğine işaret eder. Oğlunun habersiz evlendiğini görmek ummadığı bir yerden gelecek gelire yorulur. Erkek çocuğunun evlendiğini görmek ise olumlu gelişmelerin hayatın her alanına yansıyacağına tabir edilir.

Rüyada kardeşinin evlendiğini görmek

Kardeşinin evlendiğini görmek ayrı düşmüş kimselerin buluşacağına işarettir. Hak edilen şeye kavuşmaya, bol kazanca da delalet eder. Erkek kardeşinin evlendiğini görmek ailesine faydalı işler yapacağına ve zararlı bir kimseyle bağın koparılacağına delalet eder. Evli kardeşinin evlendiğini görmek kardeşler arasındaki tartışmaların sona ereceğine yorulur. Kardeşlerin evlendiğini görmek ise hem hayra hem de sırta binecek daha büyük bir yüke tabir edilir.

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Abisinin evlendiğini görmek büyük başarısızlıkların ortadan kalkacağına ve verilen kararlar doğrultusunda iyi bir mevkiye gelineceğine işaret eder. Abinin evlendiğini görmek fırsat kapılarının kendiliğinden açılacağına, üzüntü veren durumların kalkacağına ve hanede bolluğun artacağına delalet eder. Evli abimin evlendiğini görmek ise haneden birinin evlilik yolunda adım atacağının alametidir.

Ablasının evlendiğini görmek, bazı aile bireyleriyle birlikte hayırlı bir işe girileceğine ve rakipleri üzecek bir adım atılacağına tabir edilir. Aile büyüklerinin takdirinin kazanılacağına ve kendi işini kuracağına delalet eder. Ablamın evlendiğini görmek para konusunda şansın açılacağına delalet eder. Evli ablanın evlendiğini görmek de kazancın artmasına yorulur.

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Kız kardeşinin evlendiğini görmek, ayrı düşülen bir yakınla buluşmaya ve hak edilen bir şeyin gecikmeden ele geçmesine delalet eder. Rüya sahibinin uğraştığı işten zaferle çıkacağına ve bol kazanç sağlayacağına işaret eder.

Rüyada annenin evlendiğini görmek

Annesinin evlendiğini görmek rahat bir nefes alınacağına, bereket ve verime işaret eder. Rüya sahibinin işsiz aşsız kalmayacağına, sevinçli haberler duyacağına ve kendi işinin sahibi olacağına delalet eder. Annemin evlendiğini görmek, hanenin düzeninin yerine oturacağına yorulur.

Annesinin başkasıyla evlendiğini görmek yeni iş fırsatlarına ve yüklü bir kazanca yorulur. Kaybedilen itibarın geri kazanılacağına ve rüya sahibinin çevresinde sözünün yeniden geçeceğine delalet eder.

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Dul annesinin evlendiğini görmek, hanede eksilen düzenin yerine geleceğine ve geçim sıkıntısı çekilmeyeceğine işaret eder. Rüya sahibinin sevinçli bir haber alacağına tabir edilir.

Rüyada babanın evlendiğini görmek

Babasının evlendiğini görmek, kurulacak bir ortaklık sayesinde bereketli kazançlar elde edileceğine delalet eder. Sıkıntıların yakın zamanda çözüme kavuşacağına, işlerdeki kısmetin bozulmayacağına ve zor bir işin sabırla aşılacağına işaret eder. Babamın evlendiğini görmek kazancın bereketleneceğine yorulur. Babasının ikinci kez evlendiğini görmek ise ümidi kesilen bir işin yoluna gireceğine tabir edilir.

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Rüyada kuzeninin evlendiğini görmek

Kuzeninin evlendiğini görmek bereketli bir döneme girileceğine ve sıkıntılardan kısa zamanda kurtulunacağına işaret eder. Kuzenin evlendiğini görmek kaybedilen şeylerin yeniden kazanılacağına, kuzenimin evlendiğini görmek ise girişilecek işte aile bireylerinden destek görüleceğine delalet eder. Bekâr kuzeninin evlendiğini görmek, rüya sahibinin ortaya koyacağı güzel çalışmalarla anılacağına tabir edilir.

Rüyada evli birinin evlendiğini görmek

Evli bir kimsenin yeniden evlendiğini görmesi murada ermeye, iş hayatında yeni bir kapının aralanmasına ve büyük kazanca delalet eder. Yeteri kadar kazanç elde ettikten sonra kendi işini kurmak için adım atacağına, bulunduğu mevkiden daha iyisine geçeceğine işaret eder. Evli olduğu halde evlendiğini görmek malın bereketleneceği anlamına gelir. Evliyken evlendiğini görmek ise beklenen bir işin sonuca bağlanacağına yorulur.

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Rüyada evli birinin tekrar evlendiğini görmek

Evli birinin tekrar evlendiğini görmek ödemelerin düzenli gerçekleşeceğine ve işinin ehli bir kimse hâline gelineceğine tabir olunur. İtibara, kin ile düşmanlığın giderilmesine, imkânsız görünen arzulara kavuşmaya işaret eder. Evli birinin ikinci kez evlendiğini görmek maddi ve manevi güç kazanmaya delalet eder. Evlenmiş birinin tekrar evlendiğini görmek kazancın düzene gireceğine yorulur. Evli birinin yeniden evlendiğini görmek ise eski bir alacağın tahsil edileceğine tabir edilir.

Rüyada başkasıyla evlendiğini görmek

Evli bir kimsenin eşinden başka biriyle evlendiğini görmesi, nikâh kıydığı kimsenin güzelliği derecesinde zenginliğe ermesine tabir edilir. Maddi yönden rahatlayacağına, ev ve araba gibi yatırımlar yapabileceğine delalet eder. Evliyken başkasıyla evlendiğini görmek eldeki malın çoğalacağına işaret eder. Başka biriyle evlendiğini görmek beklenen zenginliğe kavuşmaya, başkası ile evlendiğini görmek ise geçimde rahatlığa tabir edilir.

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Rüyada eşinin evlendiğini görmek

Eşinin evlendiğini görmek işlerin kolaylaşacağına ve daha iyi bir konuma gelineceğine işaret eder. Yeni yerler görülüp yeni dostluklar kurulacağına, rahatsız olunan hastalıktan kurtulunacağına ve ticarette büyük başarıya delalet eder. Eşimin evlendiğini görmek, aile içindeki geçimsizliğin biteceğine yorulur.

Rüyada eşinin senin üstüne evlendiğini görmek

Eşinin üstüne evlendiğini görmek, rüya sahibinin daha hayırlı kararlar alacağına ve bu kararlarla işlerinin sevince döneceğine işaret eder. Verilen emeklerin son anda boşa gitmekten kurtulacağına ve meslekte istenen başarının elde edileceğine delalet eder.

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Rüyada eşinin başkasıyla evlendiğini görmek

Eşinin başkasıyla evlendiğini görmek iş hayatında üst mevkilere gelineceğine ve kısmetin hiç eksilmeyeceğine işarettir. Girilen işlerin hayırlı rızık getireceğine, korkuların sona ereceğine ve çevreden yükselen çatlak seslere taviz verilmeyeceğine delalet eder. Eşinin başka biriyle evlendiğini görmek hanenin geçiminin bozulmayacağına yorulur. Eşimin başkasıyla evlendiğini görmek ise yapılan işten hayır görüleceğine işaret eder.

Rüyada kocasının evlendiğini görmek

Kocasının evlendiğini görmek, farkında olunmayan tehlikeli durumlardan aile yakınlarının desteğiyle zarar görmeden sıyrılmaya işaret eder. İçinde bulunulan sıkıntıların geride kalacağına, eşler arasındaki soğukluğun kalkacağına, mal ve mülk sahibi olunup bolluk içinde yaşanacağına delalet eder. Kocamın evlendiğini görmek, çekinilen bir işten hayırla çıkılacağına yorulur. Kocanın evlendiğini görmek de hanenin malının artacağına tabir edilir.

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Kocasının başkasıyla evlendiğini görmek, rüya sahibinin başına gelebilecek bir zarardan yakınları eliyle korunacağına yorulur. Kocamın başkasıyla evlendiğini görmek içinde bulunulan sıkıntının kısa sürede sona ereceğine delalet eder. Kocanın başka biriyle evlendiğini görmek ise mülkün çoğalacağına işarettir.

Rüyada birinin evlendiğini görmek

Birinin evlendiğini görmek sürpriz olaylarla karşılaşmaya, hayallerin gerçekleşmesine ve kısmete işarettir. Kimseden destek almadan başarı elde edileceğine, yeni bir çevreye kavuşulacağına ve kaybedilen şeylerin tekrar kazanılacağına delalet eder. Birisinin evlendiğini görmek ummadığı bir sevince tabir edilir. Bir başkasının evlendiğini görmek beklenmedik bir kısmete işaret eder. Başkasının evlendiğini görmek de bir işin kendiliğinden yoluna gireceğine yorulur. Evli bir çiftin tekrar evlendiğini görmek kaybedilmiş sayılan bir şeyin geri geleceğine delalet eder. Boşanmış çiftin tekrar evlendiğini görmek de çevrede barışın kurulacağına işaret eder.

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Rüyada ölmüş birinin evlendiğini görmek

Ölmüş birinin evlendiğini görmek kurtuluşa kavuşulacağına ve maddi sıkıntı çekilen bir dönemin kapanacağına işaret eder. Hakkı olanın sorunsuz alınacağına, uzun süredir sevilip söylenemeyen kişiye kalbin açılacağına ve kazancın artacağına delalet eder. Ölmüş bir kadının evlendiğini görmek o kimsenin hâlinin iyi olduğuna yorulur. Ölen birinin evlendiğini görmek ise geride kalanların darlıktan çıkacağına tabir edilir.

Rüyada dul birinin evlendiğini görmek

Dul birinin evlendiğini görmek kaybedilen her şeye geri kavuşulacağına, başın dara düşmeyeceğine ve kısmet ile bereketin hüküm süreceğine tabir edilir. Aile bireyleri arasındaki tartışmaların dineceğine, yüksek bir mevkiye terfi edileceğine delalet eder. Dul bir kadının evlendiğini görmek hanedeki eksikliğin tamamlanacağına yorulur.

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Rüyada yaşlı birinin evlendiğini görmek

Yaşlı birinin evlendiğini görmek hanenin gelirinin artacağına ve borçların kısa zamanda ödeneceğine işaret eder. Hiç beklenmedik, hayatı değiştirecek bir gelişmeye ve hayırlara vesile olacak bir evliliğe delalet eder.

Rüyada kiminle evlendiğine göre tabiri

Rüyada biriyle evlendiğini görmek mala, berekete ve murada ermeye yorulur. Yüzü görülen, adı bilinen bir kimseyle evlendiğini görmek o kişi eliyle fayda görmeye, malın ve mevkinin artmasına delalet eder. Rüya sahibine gelecek hayrın hangi taraftan geleceği, nikâh kıyılan kimseye göre tabir edilir.

Rüyada sevgiliyle evlendiğini görmek

Sevgilisiyle evlendiğini görmek, sevenler arasındaki tartışmaların sona ereceğine ve uzun süredir birlikte olunan kişiden çok güzel bir teklif alınacağına delalet eder. Hayırlı bir terfiye ve geçim derdinin sona ermesine işaret eder. Sevdiği kişiyle evlendiğini görmek, karşılık bulmayan bir bağın gerçek bir birlikteliğe döneceğine tabir edilir. Sevdiğiyle evlendiğini görmek ise hanede muhabbetin artacağına ve verilen sözün tutulacağına yorulur.

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Rüyada tanıdık biriyle evlendiğini görmek

Tanıdığı biriyle evlendiğini görmek o kimseden fayda göreceğine ve geçimine katkı geleceğine delalet eder. Sevdiği kişiler eliyle hayırlı bir işe gireceğine, kendisine nankörlük eden birinden kurtulacağına ve ümidi kesilen şeylerin gerçekleşeceğine işaret eder. Arkadaşıyla evlendiğini görmek, o kimseyle birlikte girilecek işin bereketli olacağına yorulur.

Rüyada tanımadığın biriyle evlendiğini görmek

Hiç tanımadığı bir kimseyle evlendiğini görmek ev değiştirmeye, maksadın hasıl olmasına ve arzu edilen şeye kavuşmaya işaret eder. Ayrı kalınan kimselerle buluşulacağına ve sıkıntıdan kurtulmak için edilen duaların kabul olacağına delalet eder. Nikâh kıyılan kişinin yüzü hiç görülmemiş ve adı hiç duyulmamışsa, yahut rüyayı gören hasta bir kimseyse ve evlendiği kişiyi hiç tanımıyorsa, aynı rüya kendisinin veya hanesinden birinin ecelinin yaklaştığına yorulur. Bu ikinci karşılık yalnız bu iki şartla birlikte verilir. Evlenilen kimse tanınıyor, yüzü görülüyor ve adı biliniyorsa rüya baştan sona hayır tarafındadır.

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Rüyada eski sevgili ile evlendiğini görmek

Eski sevgilisiyle evlendiğini görmek, yakın zamanda bütün sorunlardan kurtulmaya ve büyük kazanç elde etmeye işaret eder. İnsanlar arasında saygın bir kimse olunacağına, geçmişte yapılan hataların affedileceğine ve başka bir şehirde yeni bir hayat kurulacağına delalet eder.

Rüyada istemediğin biriyle evlendiğini görmek

Sevmediği, istemediği biriyle evlendiğini görmek hayattaki sorunlardan kurtulmaya ve huzurlu bir hayata delalet eder. Hayal edilen şeylerin yakın zamanda gerçekleşeceğine, bahtın açılacağına ve büyük bir rahatlığa kavuşulacağına işaret eder.

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Rüyada nişanlınla evlendiğini görmek

Nişanlısıyla evlendiğini görmek kurulacak ortaklıklarla işlerin büyüyeceğine, hayır ve bereketin artacağına delalet eder. Aradaki dargınlığın biteceğine ve sevilen kişiyle yakın zamanda sıhhatle evlenileceğine işarettir.

Rüyada babayla evlendiğini görmek

Nikâh düşmeyen bir yakınla evlendiğini görmek hayra tabir edilir. Babasıyla evlendiğini görmek aile fertlerinin başına geçmeye, haneyi çekip çevirecek bir mevkiye gelmeye ve hanedeki bereketin artmasına delalet eder. İş hayatında en yüksek makamlara oturulacağına da işaret eder.

Rüyada kardeşiyle evlendiğini görmek

Kardeşiyle evlendiğini görmek büyük bir hayra ermeye tabir edilir. Rüya sahibinin hastalıklarının geçeceğine, hanesine bereket dolacağına ve akrabaları arasında sözü geçen bir kimse olacağına delalet eder.

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Rüyada arkadaşının evlendiğini görmek

Arkadaşının evlendiğini görmek eline geçen fırsatların çok iyi değerlendirileceğine ve kendisi için hayırlı işler yapacağına işaret eder. Huzursuzluk çıkaran kimselerin hayattan uzaklaşacağına, üzüntülerin çözüme kavuşacağına delalet eder. Yakın arkadaşının evlendiğini görmek dostlarından hayır göreceğine yorulur. Bir arkadaşının evlendiğini görmek rüya sahibinin yaptığı işte sivrileceğine işarettir. Arkadaşının evlendiğini duymak müjdeli bir haberin geleceğine tabir edilir. Evli arkadaşının tekrar evlendiğini görmek ise o kimseyle girilecek işin bereketli olacağına delalet eder.

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Rüyada bekar arkadaşının evlendiğini görmek

Bekâr arkadaşının evlendiğini görmek, rüya sahibinin önüne çıkacak fırsatı kaçırmadan değerlendireceğine işaret eder. Çevresindeki üzüntü verici bir durumun çözüleceğine, iki taraf için de hayırlı bir işin açılacağına delalet eder.

Rüyada arkadaşının evlendiğini görmek ve ağlamak

Arkadaşının evlendiğini görüp ağlamak, rüya sahibinin üzüntüsünün çözüme kavuşacağına ve huzursuzluk çıkaran kimselerin uzaklaşacağına delalet eder. Bu rüyada dökülen gözyaşı hükmü hayır tarafından çıkarmaz. Çok sıkıntılı bir dönemin ardından ferahlığa erileceğine, üzüntünün arkasından sevinçli bir haber alınacağına işaret eder. Arkadaşının evlendiğini görüp ağlamak bu yönüyle darlıktan genişliğe geçmeye tabir edilir.

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Rüyada tekrar evlendiğini görmek

Tekrar evlendiğini görmek yeni başlangıçlara, beklenmedik yerden gelecek mala ve mevki yükselmesine delalet eder. Atılan doğru adımlar sayesinde itibar sahibi olunacağına, yeni bir haneye kavuşulacağına ve o haneye bolluk dolacağına işaret eder. Yeniden evlendiğini görmek hanede bereketli bir düzenin kurulacağına yorulur. İkinci kez evlendiğini görmek yürütülen işin büyüyeceğine tabir edilir. 2 kez evlendiğini görmek ise kazancın iki koldan geleceğine delalet eder.

Rüyada eşiyle tekrar evlendiğini görmek

Kendi eşiyle yeniden evlendiğini görmek malın çoğalacağına ve hayatın düzene gireceğine işaret eder. Maddi zararların telafi edileceğine, uğursuzlukların sona ereceğine ve küslük varsa kısa sürede barışılacağına delalet eder. Eşiyle yeniden nikâh kıydığını görmek aradaki soğukluğun kalkıp muhabbetin yeniden kurulacağına yorulur. Kocamla tekrar evlendiğini görmek hanenin huzura ereceğinin alametidir.

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Rüyada eski sevgilinin evlendiğini görmek

Eski sevgilinin evlendiğini görmek kötülüğe uğramadan yaşanacağına ve yakın gelecekte rüya sahibinin kendisinin nikâh masasına oturacağına tabir edilir. Rahatsızlık veren bir durumdan kurtulunacağına, zarar verebilecek kimselerin uygun bir dille uzaklaştırılacağına ve maddi durumun her zaman iyi olacağına delalet eder. Eski sevgilinin evlendiğini duymak rüya sahibinin gönlünün rahat edeceğine işaret eder. Eski sevgilisinin evlendiğini görmek ise hayatın daha düzenli bir hâle geleceğine yorulur.

Rüyada eski sevgilinin başkasıyla evlendiğini görmek

Eski sevgilinin başkasıyla evlendiğini görmek, geçmişte kalan bir bağın tamamen kapanacağına ve rüya sahibinin kendi kısmetinin açılacağına delalet eder. Maddi durumun bozulmayacağına ve rüya sahibinin yeni bir düzene kavuşacağına işaret eder.

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Rüyada bekarken evlendiğini görmek

Bekâr birinin evlendiğini görmesi zenginliğe, berekete ve şansın açılmasına delalet eder. İçindeki sıkıntının ve ağırlığın kalkacağına, maddi darlıktan kurtulup bol kazançlı bir işe gireceğine işaret eder. Bekâr birinin evli biriyle evlendiğini görmesi ise imkânını büyütecek bir ortaklığa yorulur.

Bekar kızın rüyada evlendiğini görmek

Bekâr bir kızın evlendiğini görmesi iş hayatında büyük bir başarıya işaret eder. Eğitim yolunda da istediği sonucu alacağına delalet eder. Aile kurma yolunda bir karar alınacağına ve hasret çekilen kişiye kavuşulacağına yorulur.

Rüyada sevdiğinin evlendiğini görmek

Sevdiği kişinin evlendiğini görmek şansın ve istikbalin açık olduğuna, istenen şeye ulaşılacağına işaret eder. Maddi rahatlığa erileceğine ve sağlık sorunlarının biteceğine delalet eder. Sevdiği adamın evlendiğini görmek rüya sahibinin kendi kısmetinin açılacağına yorulur. Sevdiği kimsenin evlendiğini görmek ise gönüldeki bekleyişin hayırla sonuçlanacağına tabir edilir.

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Rüyada sevdiğinin başkasıyla evlendiğini görmek

Sevdiği kişinin başkasıyla evlendiğini görmek hayattaki her şeyin baştan aşağı değişeceğine tabir edilir. Rüya sahibinin umulmadık bir imkâna kavuşacağına ve muradına yakın zamanda ereceğine delalet eder. Sevdiği kimsenin başkasıyla evlendiğini görmek, kendisine daha hayırlı bir kısmetin çıkacağına işarettir.

Rüyada sevgilinin evlendiğini görmek

Sevgilinin evlendiğini görmek rüya sahibinin kısa süre içinde dünya evine gireceğine delalet eder. Sevgilinin başkasıyla evlendiğini görmek ise uzayan bir bekleyişin sona ereceğine ve rüya sahibinin ferahlığa çıkacağına işaret eder.

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Rüyada evlendiğini görmek kadın için

Bir kadının evlendiğini görmesi menfaate ve hayra yorulur. Sorumluluklarını yerine getireceğine, imkân sahibi olacağına ve aile bireyleri arasında huzurun kurulacağına delalet eder. Hamile bir kadının evlendiğini görmesi doğacak çocuğun kız olduğuna işarettir. Erkek çocuğu olan bir kadın bu rüyayı görmüşse, çocuğunu yakın zamanda evlendireceğine tabir edilir.

Rüyada evli bir kadının tekrar evlendiğini görmek

Evli bir kadının tekrar evlendiğini görmesi menfaate ve mevki yükselmesine delalet eder. Kadının imkânının büyüyeceğine, üzerine aldığı sorumluluğu zorlanmadan taşıyacağına ve çevresinde itibarının artacağına işaret eder.

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Rüyada gelinlik giyip evlendiğini görmek

Gelinlik giyip evlendiğini görmek maddi güç ve kuvvet edinmeye, uzun süredir hayali kurulan şeyleri gerçekleştirme fırsatına delalet eder. Muradın yerine geleceğine ve dertlerin bir anda dağılacağına işaret eder. Gelinliğin temiz olması hayra, kirli olması sıkıntıya tabir edilir.

Rüyada eski eşinin evlendiğini görmek

Eski eşinin evlendiğini görmek üzüntülerin yakın zamanda sona ereceğine ve kem gözlü insanların uzaklaşacağına işaret eder. Kâr elde edileceğine, sıkıntılardan kurtulup huzura erileceğine delalet eder. Eski eşin evlendiğini görmek rüya sahibinin geçiminin düzeleceğine tabir edilir. Eski kocanın evlendiğini görmek rahat bir döneme girileceğine yorulur. Eski eşinin evlendiğini duymak uzayıp giden bir meselenin çözüleceğine tabir edilir.

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Rüyada zorla evlendiğini görmek

Zorla evlendirildiğini görmek istenmeyen olaylarla uğraşmaya, hoş karşılanmayan durumların içine düşmeye ve baskı altında kalmaya delalet eder. Rüya sahibinin bir müddet sıkıntılara göğüs gereceğine, çok üzülüp ardından gelen güzel haberlerle sevineceğine işaret eder.