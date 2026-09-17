Rüyada kalabalık görmek rızkın bereketlenmesine, işte ilerlemeye ve toplum içinde sevilip sayılmaya delalet eder.

Rüyada kalabalık görmek, rüya sahibinin o topluluğun neresinde durduğuna göre ayrı ayrı tabir edilir. Kalabalığı uzaktan seyretmek, içine karışmak, arasından sıyrılıp çıkmak, kalabalığa yemek vermek ya da kavgasına taraf olmak birbirinden başka rüyalardır. Kalabalığın kadınlardan mı erkeklerden mi oluştuğu, evde mi camide mi mezarlıkta mı göründüğü de tabiri değiştiren ölçülerdendir.

Rüyada kalabalık görmek

Rüyada kalabalık görmek dünya işlerine, rızık kaynaklarına ve bulunulan işte ilerlemeye işaret eder. Geniş kalabalık bolluğa delil sayılır. Rüya sahibinin eline geçecek malın çoğalacağına, üzerindeki sıkıntıların kalkacağına ve kısmetinin açılacağına alamettir.

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Bu rüyanın ikinci yönü itibarla ilgilidir. Rüya sahibinin pek çok kimse tarafından sevilip sayılacağına, adının duyulacağına, rütbe ve mevki bakımından yükseleceğine delalet eder. Kalabalığın içinde iyi bir yerde durmak hükmetme yetkisine yorulur.

Kalabalığın arasından sıyrılıp bir kenara çekilebilmek tüccar için kazancın artmasına, memur için terfiye, öğrenci için başarıya delalet eder. Genel olarak bu rüya hayırlı habere ve bereketli rızka alamettir.

Rüyada çok kalabalık görmek

Rüyada çok kalabalık görmek büyük bir işin gerçekleşeceğine ve kapanan şansın yeniden açılacağına işaret eder. Kalabalık ne kadar genişse bolluk ve bereket de o ölçüde çok sayılır.

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Rüyada kalabalık insan görmek

Rüyada kalabalık insan görmek rütbenin ve saltanatın büyük olacağına, kişinin adının duyulacağına ve önde gidip başkalarına yol göstereceğine delalet eder. Mutlu bir geleceğe ve güzel işlerin başarılmasına işaret eder. Tüccar için müşterinin çoğalmasına, duası makbul bir kimse için kendisinden dua isteyenlerin artmasına yorulur.

Kalabalık insanlar görmek de aynı tabire girer. İnsan kalabalığı görmek rızkın bereketlenmesine, kalabalık insan topluluğu görmek ise rüya sahibinin sözünün geçtiği bir yere geleceğine alamettir. Rüyada tanıdık kalabalık görmek, bu hayrın yabancıdan değil kendi çevresinden geleceğine ve yakınlarından göreceği desteğin artacağına delalet eder.

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Rüyada kalabalık kadın görmek hayata kolaylık geleceğine, eski dostluklarla araların düzeleceğine ve yapılan işin geniş ilgi göreceğine işaret eder. Engellerin aşılması, mevkinin yükselmesi, zor zamanda yardım ve koruma görülmesi bu rüyanın hükmündendir. Kalabalık kadınlar görmek için de aynı tabir geçerlidir.

Rüyada kalabalık erkek görmek hayırlı gelişmelere ve beklenen güzel habere yorulur. Zor günlerin geçip sevinçli zamanların geleceğine, meslek hayatında saygınlık kazanılacağına işaret eder. Kalabalık erkek topluluğunun arasında oturmak bir davete katılınacağına, aynı topluluğu evin önünde görmek düğün ve eğlence gibi güzel toplantılara, onlarla yemek yemek çevrenin güvenilir kimselerle dolacağına delalet eder.

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Rüyada kalabalık çocuklar görmek evin şenlenmesine, çoluk çocuğun çoğalmasına ve rızkın bollaşmasına delalet eder. Rüya sahibinin uzun süredir beklediği sevinçli habere kavuşacağına işaret eder.

Rüyada kalabalık ayakkabı görmek

Rüyada kalabalık ayakkabı görmek işlerin planlandığı gibi gitmeyeceğine, buna karşılık seçilen meslekte saygınlık kazanılacağına işaret eder. Dostlukların güçlenmesine, rüya sahibinin kendi işini kurma yolunda adım atmasına ve borçların kolaylıkla ödenmesine delalet eder.

Rüyada yürüyüş yapan kalabalık görmek

Rüyada yürüyüş yapan kalabalık görmek topluluğun niteliğine göre tabir edilir. Belli bir maksatla, kamu yararına yürüyen kalabalık rahmete ve berekete alamettir. Meydanları amaçsızca dolduran, ne istediği belli olmayan yığınlar ise şuursuz kitlelere işaret eder ve bu hâldeki kalabalık hayır tarafına yorulmaz.

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Rüyada kalabalık görmek kötüye işaret eder mi?

Kalabalığın kendisi kötüye yorulmaz. Rüyada kalabalık görmek esas itibariyle bolluğa, rızka ve itibara delalet eder. Hükmü tersine çeviren şey topluluğun hâlidir. Eski ve yırtık kıyafetli, asık yüzlü bir kalabalık toplumun düzeninin bozulmasına işaret eder. Taşkınlık içinde eğlenen kalabalık herkesin üzüleceği bir haber verir. Rüya sahibinin kalabalığın içinde sıkışıp kalması ise mal ve mülkte eksilmeye yorulur. Bunların dışında kalan kalabalık rüyaları hayır tarafındadır.

Rüyada kalabalık misafir görmek

Rüyada kalabalık misafir görmek büyük bir arzuyla beklenen kısmete yakın zamanda kavuşulacağına, evin huzurlu ve bereketli olacağına işaret eder. Malın ve mülkün artmasına, işlerde ilerlemeye ve önemli ortaklıklara girileceğine delalet eder. Bekârlar için evlilik ve evlat müjdesi sayılır.

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Kalabalık misafir gelmesi de aynı hükmü taşır, gelen misafirin çokluğu eve girecek hayrın çokluğuna yorulur. Çok kalabalık misafir görmek bu bereketin daha geniş bir çevreye yayılacağına alamettir. Rüya sahibinin kendisini kalabalık bir davete katılırken görmesi ise ağırlayan tarafta değil konuk tarafında olmak demektir ve kısmetin başka bir kapıdan geleceğine, hayırlı kimselerle bir sofrada buluşulacağına delalet eder.

Rüyada eve kalabalık misafir gelmesi

Rüyada eve kalabalık misafir gelmesi kısmetin açılmasına ve evin bereketlenmesine delalet eder. Uzun süredir beklenen şeyin gerçekleşeceğine, mal ve mülkün artacağına, ev halkı arasındaki geçimin düzeleceğine işaret eder. Evde kalabalık misafir görmek de bu tabirin içindedir, evin rızkının çoğalmasına ve hane halkının sevineceği bir habere yorulur. Evine kalabalık misafir gelmesi bekâr için evlilik, çocuk bekleyen için evlat müjdesi sayılır.

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Rüyada kalabalık misafir ağırlamak

Rüyada kalabalık misafir ağırlamak sorunların çözüleceğine ve iş hayatındaki aksilikler yüzünden uğranılan zararın telafi edileceğine işaret eder. Uzun süreli sıkıntılardan kurtulunacağına, mal varlığının artacağına ve üst düzey kimselerle ortak çalışmalara girileceğine delalet eder.

Rüyada kalabalık misafire yemek hazırlamak

Rüyada kalabalık misafire yemek hazırlamak evin huzurlu ve bereketli olacağına, uzun süredir beklenen kısmete yakın zamanda kavuşulacağına işaret eder. Ağırlama için girişilen hazırlık malın ve mülkün artmasına, işlerde ilerlemeye ve hayırlı ortaklıklara delalet eder.

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Rüyada başkasının evinde kalabalık misafir görmek

Rüyada başkasının evinde kalabalık misafir görmek, o hanenin sahibiyle kurulacak yakınlığın rüya sahibine fayda getireceğine işaret eder. Misafirin çokluğu gidilen evin bereketine, rüya sahibi için de aile uyumunun artmasına delalet eder.

Rüyada evde kalabalık görmek

Rüyada evde kalabalık görmek evliliğe, berekete ve hayırlı düşüncelere delalet eder. Uzun süredir devam eden sorunların büyük kazanca dönüşeceğine, yeni bir eve taşınmaya, doğuma ve düğüne işaret eder.

Evi kalabalık görmek aynı rüyadır, aile huzurunun kurulmasına ve dostluk çevresinin genişlemesine yorulur. Kalabalık ev ortamı görmek ev halkının birbirine destek olacağına, evin kalabalık olması ise hanede sevinçle karşılanacak bir habere alamettir. Evi dolduran kalabalık eski kıyafetli, asık yüzlü ve dağınık bir topluluksa hüküm döner, bir kısım işte bahtsızlığa ve sıkıntılı günlere işaret eder.

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Rüyada anne baba evini kalabalık görmek

Rüyada anne baba evini kalabalık görmek akrabalar arasındaki bağın güçleneceğine ve baba ocağından rüya sahibine hayır geleceğine delalet eder. Baba evinde kalabalık görmek ailede düğün ya da doğum gibi sevinçli bir haberle toplanılacağına, baba evini kalabalık görmek geçmişten kalan dargınlıkların sona ereceğine işaret eder.

Rüyada başkasının evinde kalabalık görmek

Rüyada başkasının evinde kalabalık görmek rüya sahibinin yüzünün güleceğine, üzüntülerinin geçeceğine ve sorunlarının biteceğine işaret eder. Parasal darlıktan kurtulup rahata çıkılacağına delalet eder. Tanıdık birinin evini kalabalık görmek o kimseyle aranın düzeleceğine ve ondan yardım görüleceğine, amca evinde kalabalık görmek akrabadan gelecek bir desteğe yorulur.

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Rüyada komşunun evinde kalabalık görmek komşuluk ilişkilerinin düzeleceğine ve o evden rüya sahibine hayırlı bir haber geleceğine delalet eder. Komşunun evini kalabalık görmek aynı yönde tabir edilir.

Rüyada evin önünde kalabalık görmek

Rüyada evin önünde kalabalık görmek gelirin artacağına, eski hâlin aksine zenginleşileceğine ve alım gücünün imrenilecek kadar yükseleceğine işaret eder. Çiftler arasındaki sorunların çözülmesine ve evlat nasip olmasına yorulur. Kapı önünde toplanan kalabalık resmi giyimliyse rütbeye ve saltanata delalet eder. Rüyada komşunun kapısında kalabalık görmek de o eve ve rüya sahibinin oturduğu sokağa gelecek bir sevince alamettir.

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Rüyada tören ve kutlama kalabalığı görmek

Rüyada tören ve kutlama kalabalığı görmek sevince, hayırlı habere ve dargınlıkların sona ermesine delalet eder. Toplanan kalabalık ne kadar genişse sevinç de o kadar büyük sayılır. Rüyada kalabalık kutlama görmek beklenen müjdenin yakınlaştığına ve ailece sevinilecek bir habere işaret eder.

Rüyada düğün kalabalığı görmek

Rüyada düğün kalabalığı görmek hayırlı bir kısmetle dünyaevine girileceğine, kâr getirecek işlere girişileceğine ve başarıya yaklaşıldığına işaret eder. Bekârlar için evlilik habercisi sayılır. Alın teri dökülerek hayırlı kimselerle iş yapılacağına, borçların biteceğine ve dargınların yeniden bir araya geleceğine delalet eder.

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Kalabalık düğün görmek aynı müjdeyi taşır. Çok kalabalık düğün görmek kazancın ve sevincin daha geniş bir çevreye yayılacağına, kalabalık bir düğün görmek ise uzun zamandır beklenen bir işin hayırla sonuçlanacağına yorulur. Rüyada kalabalık sünnet düğünü görmek evlada dair hayırlı bir habere, evin şenlenmesine ve akrabaların sevinçle toplanmasına delalet eder.

Rüyada halay çeken kalabalık görmek

Rüyada halay çeken kalabalık görmek ömür boyu hatırlanacak sevinçli günlerin müjdesidir. Sıkıntı veren durumların son bulacağına ve aile içindeki anlaşmazlıkların zarar vermeden çözüleceğine delalet eder. İş ve aile hayatında bolluk ile berekete, gelirin artmasına işaret eder.

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Rüyada nişan kalabalığı görmek

Rüyada nişan kalabalığı görmek rahatlığa erileceğine işaret eder. Sorunların kısa zamanda çözüleceğini, kısmetin artacağını ve yaşanan ayrılıkların sona ereceğini haber verir. Bu rüya aynı zamanda rakiplerin kıskançlık duymasına yorulur. Evde nişan kalabalığı görmek bu hayrın rüya sahibinin kendi evinden çıkacağına alamettir.

Rüyada konser kalabalığı görmek

Rüyada konser kalabalığı görmek anlaşmazlıkların, düşmanlıkların ve kırgınlıkların ortadan kalkacağına işaret eder. Ticarette ilerleme kaydedilir, aile ilişkileri düzelir ve girişilen iş beklenenden çok ilgi görür.

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Rüyada kalabalık ortam görmek

Rüyada kalabalık ortam görmek atılan adımlar sayesinde sorunların çözüme kavuşacağına ve daha rahat bir düzene geçileceğine işaret eder. Aile ve iş hayatında berekete, ev içindeki anlaşmazlıkların çözülmesine ve ortaklıklardan kazanç elde edilmesine delalet eder. Kalabalık bir ortam görmek rüya sahibinin çevresinin genişleyeceğine ve o çevreden fayda göreceğine yorulur.

Rüyada kalabalık ortamda bulunmak

Rüyada kalabalık ortamda bulunmak kişinin sözü ve davranışıyla toplum içinde sevilen, sayılan biri olacağına işaret eder. Başarı ve zafer haberi sayılır. Kalabalık içinde olmak ve kalabalığın ortasında kalmak sevindirici hâllere delalet eder, kalabalığın arasından çıkabilmek ise terfiye ve kazancın artmasına yorulur.

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Kalabalık ortamda konuşma yapıldığı görülürse önemli bir işe kalkışılacağına, kalabalığın içinde sıkışıp kalındığı görülürse mal ve mülkte eksilme yaşanacağına işaret eder. Kendini kalabalıkta görmek de bu tabirin içindedir, rüya sahibinin toplum içinde itibar kazanacağına alamettir. Kalabalık bir yerde olmak uzun zamandır beklenen bir tanışmaya delalet eder.

Rüyada kalabalıkta yürümek

Rüyada kalabalıkta yürümek ailenin desteğiyle sorunların kısa sürede halledileceğine işaret eder. Kimseye muhtaç olunmayacağına, müjdeli haber alınacağına, eldeki fırsatın değerlendirileceğine ve iş hayatında terfi edileceğine alamettir.

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Rüyada kalabalıkta yalnız kalmak

Rüyada kalabalıkta yalnız kalmak, kendisini kıskanan birinin kötülük için attığı adımın rüya sahibi için kazançlı bir fırsata döneceğine işaret eder. Tuzak kuranların fark edilmesine, sıkıntıların bitmesine ve iş hayatında ilerleme kaydedilmesine delalet eder. Kalabalıkta kaybolmak meslek hedeflerinin gerçekleşmesine, korkuların yok olmasına ve para işlerinin çözüme kavuşmasına yorulur.

Rüyada kalabalıkta terlik kaybetmek

Rüyada kalabalıkta terlik kaybetmek işlerin her geçen gün iyiye gideceğine işaret eder. Kaybın ardından sıkıntıların geride kalacağına, endişe edilen konuların yakında çözüleceğine ve kırgınlıkların son bulacağına delalet eder. Çalışmalar sayesinde üst kademelere gelineceğine yorulur.

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Rüyada eşini kalabalıkta kaybetmek

Rüyada eşini kalabalıkta kaybetmek gidilmedik yerlere gidileceğine alamettir. Kısa süreli kârlar elde edileceğine, etraftaki uğursuzluğun dağılacağına ve uzun süredir üzerinde çalışılan işin gerçekleşeceğine işaret eder. Eşin değerinin daha iyi anlaşılacağına, zararlı alışkanlıklardan uzaklaşılacağına delalet eder.

Rüyada kalabalığın alkışlaması

Rüyada kalabalığın alkışlaması takdir görüleceğine ve toplum içinde saygınlık kazanılacağına işaret eder. Duaların kabul olmasına, işlerin hayırlı biçimde yoluna girmesine, para sıkıntısından kurtulunup itibar sahibi olunmasına delalet eder.

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Rüyada kalabalıkta yemek ve sofra görmek

Kalabalık sofranın tabirinde rüya sahibinin sofradaki yeri belirleyicidir. Yiyen tarafta olmak yardım görmeye, yediren tarafta olmak yardım etmeye ve berekete delalet eder. Her iki hâlde de rüyada kalabalıkta yemek ve sofra görmek bolluğa, ağız tadına ve dargınlıkların bitmesine işaret eder. Sofraya oturan kimselerin çokluğu evin rızkının genişliğine, sofranın düzgün kurulmuş olması rüya sahibinin elinin bollaşacağına yorulur.

Rüyada kalabalıkta yemek yemek

Rüyada kalabalıkta yemek yemek zarar görmüş kimselere yardım edileceğine ve ailesinin desteğiyle işlerin eskisinden iyi hâle geleceğine işaret eder. Hayırlı bir kimseyle evlilik gerçekleşeceğine, kavgaların biteceğine ve bozulan arkadaşlıkların yeniden kurulacağına delalet eder.

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Kalabalıkla yemek yemek aynı rüyadır, çevredeki kimselerle aranın düzeleceğine yorulur. Kalabalık sofrada yemek yemek evin bereketinin artmasına, kalabalıkta yemek yediğini görmek eldeki rızkın paylaşıldıkça çoğalmasına, kalabalık ortamda yemek yemek ise yeni dostluklar kurulacağına alamettir.

Rüyada kalabalığa yemek vermek

Rüyada kalabalığa yemek vermek atılan adımların getirisinin çok büyük olacağına ve ağız tadıyla bir hayat sürüleceğine işaret eder. Sorunların çözülmesine, eşler arasındaki uyumun güçlenmesine, zararların telafi edilip bereketin çoğalmasına delalet eder.

Kalabalığa yemek yapmak aynı hükmü taşır. Kalabalık yemek daveti vermek rüya sahibinin çevresinde sözünün geçeceğine, kalabalık iftar yemeği vermek ise hayrın ve duanın çoğalmasına yorulur.

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Rüyada kalabalık sofra görmek

Rüyada kalabalık sofra görmek hiç bilinmeyen bir işe girileceğine ve o iş öğrenildikten sonra adını herkese duyuracak başarılara imza atılacağına işaret eder. Aile huzuruna, bolluğa ve çoluk çocuğun çok olmasına delalet eder.

Kalabalık yemek masası görmek evin rızkının genişleyeceğine alamettir. Yemekli kalabalık görmek ve kalabalık iftar sofrası görmek hayırlı bir toplanmaya, kalabalık yemek daveti görmek beklenen bir çağrının gerçekleşmesine, kalabalık yemek görmek ise kazancın artacağına yorulur.

Rüyada ibadet ve mevlit kalabalığı görmek

Kalabalığın mevlit, namaz ya da cami için toplandığı görülen rüyalar duaların kabulüne ve gönül rahatlığına delalet eder. Böyle bir topluluğun içinde bulunmak rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının kalkacağına, rızkının bereketleneceğine ve hayırlı kimselerle bir araya geleceğine işaret eder.

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Rüyada mevlit kalabalığı görmek

Rüyada mevlit kalabalığı görmek hayırlı evlat nasip olacağına, iş hayatında başarılı bir atılım yapılacağına ve sorunların ortadan kalkacağına işaret eder. Aile hayatında huzurlu bir döneme girileceğine, borçlardan kurtulunacağına ve eldeki fırsatın kısa zamanda faydasını göstereceğine delalet eder.

Rüyada evde mevlit kalabalığı görmek yoksulluğun ve maddi darlığın sona ereceğine, gelirin düzene gireceğine ve uzun zamandır beslenen bir umudun gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada kalabalıkta namaz kılmak

Rüyada kalabalıkta namaz kılmak iş hayatında çok iyi yerlere gelineceğine, şansın yaver gideceğine ve uzun zamandır içte tutulan dileğin gerçekleşeceğine işaret eder. Duaların karşılık bulmasına, mal mülk sahibi olunup sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder.

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Rüyada camide kalabalık görmek

Rüyada camide kalabalık görmek rüya sahibinin huzura kavuşacağına işaret eder. Hayırlı bir beraberliğin başlangıcı sayılır. Yeni işlere girişileceğine, zor bir işin atlatılacağına, para sıkıntısından kurtulunup terfi edileceğine delalet eder.

Rüyada cenaze ve taziye kalabalığı görmek

Cenaze ve taziye kalabalığı görmek matem haberi değildir. Rüyada cenaze ve taziye kalabalığı görmek mevkiye, rütbeye ve uzaktan gelecek hayırlı habere delalet eder. Toplanan kalabalığın çokluğu rüya sahibinin adının duyulacağına, hayırla anılacağına ve zor dönemin sona ereceğine işaret eder. Bu rüyalarda ağlama ve üzüntü görülse bile hüküm rüya sahibinin lehinedir.

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Rüyada cenaze kalabalığı görmek

Rüyada cenaze kalabalığı görmek kimsenin cesaret edemediği yollara girip muvaffak olunacağına, mevki ve rütbe sahibi olunacağına işaret eder. Uzun zamandır tanınan birinden hayırlı haber alınacağına, maddi güç kazanılacağına, kendi işini kurmaya ve zor dönemin sona ermesine delalet eder.

Kalabalık cenaze görmek aynı anlama gelir. Kalabalık cenaze evi görmek o haneye ulaşacak yardıma, evde cenaze kalabalığı görmek ise ailenin bir araya gelip birbirine destek olmasına yorulur.

Rüyada taziye kalabalığı görmek

Rüyada taziye kalabalığı görmek büyük emekler verileceğine, yalnız makamın değil kazancın da artacağına işaret eder. Sıkıntıların bitmesine, hayatta yeni bir sayfa açılmasına ve çeşitli kimselerle iş ortaklıkları kurulmasına delalet eder.

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Rüyada mezarlıkta kalabalık görmek

Rüyada mezarlıkta kalabalık görmek iş hayatındaki sorunların çözümü için çıkılan uzun bir yolculuktan hayırlı haberlerle dönüleceğine işaret eder. Sıkıntıların çözülüp bolluğun gelmesine, başka diyarlarda yeni dostluklar kurulmasına ve emeğin karşılığının alınmasına delalet eder.

Rüyada kalabalık akraba görmek

Rüyada kalabalık akraba görmek zenginliğe sahip olunacağına ve kaçırılan fırsatların yeniden yakalanacağına işaret eder. Sıkıntılı dönemlerin sona ermesine, kazancın artmasına ve eve huzur ile bereket gelmesine delalet eder. Kalabalık akraba topluluğu görmek düğün benzeri sevinçli bir buluşmaya, akraba kalabalığı görmek ise dargın olunan yakınlarla barışılacağına yorulur.

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Rüyada kalabalık aile görmek

Rüyada kalabalık aile görmek evin bereketine, çoluk çocuğun hayırlı olmasına ve aile içindeki geçimsizliğin sona ermesine delalet eder. Kalabalık aile ortamı görmek rüya sahibinin yakınlarından göreceği desteğe ve sevinçli bir toplanmaya işaret eder.

Rüyada kalabalık görülen yere göre tabirler

Kalabalığın nerede toplandığı hayrın hangi kapıdan geleceğini gösterir. Hastanede görülen kalabalık şifaya, işyerinde görülen kalabalık kazanca, köyde görülen kalabalık aile sevincine, yolculukta görülen kalabalık ise rızkın uzaktan geleceğine delalet eder. Mekân değişse de rüyada kalabalık görmek hayır tarafında kalır, yer yalnız o hayrın hangi işten çıkacağını belirler.

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Rüyada hastanede kalabalık görmek

Rüyada hastanede kalabalık görmek hayata güç verecek bir kimsenin gireceğine, ün kazanılacağına ve uzun yıllardır istenen bir şeye yakın zamanda sahip olunacağına işaret eder. Hem bedenin hem gönlün şifa bulmasına, yaşanan kırgınlıkların unutulmasına delalet eder. Kalabalık hasta ziyareti görmek dostların vefasına ve hastanın iyileşmesine alamettir.

Rüyada işyerinde kalabalık görmek

Rüyada işyerinde kalabalık görmek elin bollaşacağına, kaçan fırsatların telafi edileceğine ve dostlukların devam edeceğine işaret eder. Kendi işinden kazanç elde edileceğine ve uzun zamandır görülmemiş bir bereket döneminin başlayacağına delalet eder. İşyerini kalabalık görmek müşterinin çoğalmasına yorulur.

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Rüyada köyde kalabalık görmek

Rüyada köyde kalabalık görmek istenen şeye kavuşulacağına, kazançlı işlere girileceğine ve gelirin artacağına işaret eder. Doğum ve evlilik haberi alınacağına, aile mutluluğunun yıllarca süreceğine delalet eder.

Rüyada kalabalık otobüse binmek

Rüyada kalabalık otobüse binmek eldeki imkânın bereketli ve doğru biçimde kullanılacağına, huzura kavuşulacağına işaret eder. Beklenenin gerçekleşmesine, gelirin belirgin şekilde artmasına ve işyerinde iyi bir yönetici olunacağına delalet eder.

Kalabalık bir otobüste yolculuk yapmak aynı tabire girer. Kalabalık dolmuşa binmek ve kalabalık arabaya binmek de aynı yönde tabir edilir, yol arkadaşlarının çokluğu rızkın ortak bir işten geleceğine yorulur. Kalabalık otobüs görmek yakın zamanda çıkılacak hayırlı bir yola alamettir.

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Rüyada kalabalık havuza girmek

Rüyada kalabalık havuza girmek zor zamanların biteceğine ve mutluluğa doğru adım atılacağına işaret eder. Maddi düzenin sağlamlaşmasına, bir daha yoksulluk görülmemesine, ağır bir hastalıktan şifa bulunmasına ve beklenenden büyük kazanç elde edilmesine delalet eder. Kalabalık havuzda yüzmek de bu müjdenin içindedir.

Rüyada kavga eden kalabalık görmek

Rüyada kavga eden kalabalık görmek hayra yorulur. Rüya sahibi kavgaya karışmadan uzaktan seyrediyorsa, yaptığı işle herkesi memnun edeceğine ve bilgisine güvenmediği işlere kalkışmayacağına delalet eder. Sıkıntılardan kurtulup rahatlamaya, maddi ve manevi zararların karşılığının bulunmasına işaret eder. Kalabalık kavga görmek de aynı hükmün içindedir.

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Rüya sahibinin kavgada taraf olması ayrı tabir edilir. Kalabalıkla tartışmak zorluklara ve yalancı kimselerle karşılaşmaya delalet eder, tartışmanın içinde yer alan kişi sözüne güvenilmeyecek kimselerle iş yapmaktan zarar görür.