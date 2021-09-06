Mustafa Selim Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı 0:00 / 0:00

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Mustafa Selim Yaşar’ın cenaze törenine merhum Selim Yaşar’ın oğlu Durmuş ile kızı Ayşe Zuhal Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Gökoğlu ve Cengiz Erol, Yaşar Topluluğu yöneticileri, Yaşar Topluluğu şirketlerinin genel müdürleri ve çalışanları, Topluluğun eski çalışanlarının yanı sıra Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Mustafa Selim Yaşar için ilk tören saat 14.30’da, Yaşar Topluluğu’nun ilk şirketi DYO Boya Fabrikaları’nın Çiğli kampüsünde yapıldı.

Yaşar Ailesi ve Yaşar Topluluğu çalışanlarının katıldığı törende konuşma yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar; “Kardeşim Selim, hep bana emanetti. Uzun yıllar yatılı okumuş olsa da her fırsatta buluştuk. Birçok noktada aynı düşünüyorduk, ayrı düşünüyor olduğumuz zamanlarda bile sevgi ve saygımızı kaybetmedik. Hayat, bazı şeyleri kabullenmenin ötesine geçemiyor. Selim’i ruhen yaşatacağız. Kardeş candır, o hep yaşayacak. Bu zamansız ayrılık, bizler için çok zor. Gün geçtikçe yokluğunu daha da fazla hissedeceğiz. Zor günümüzde ailemizin yanında olan tüm çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ise; “Sevgili ağabeyim Selim’i zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisi çok cesur, cana yakın, araştırmacı ve girişimci bir insandı. Çok küçük yaşta yurtdışına eğitime gitmesi ve tek başına yaşamış olması nedeniyle büyük bir özgüven ve cesarete sahipti. Herkese karşı hoşgörülü ve yardımseverdi. İhtiyacı olanlara yardım etmek için elinden geleni yapardı. Araştırmacıydı. Tarihe çok büyük ilgisi vardı, bu merakının yanında girişimciliği ve yeni ürünlere olan ilgisini hep hatırlarım. İyi bir iş adamı olmasının yanında, iyi bir evlat, kardeş, baba, arkadaş olarak onu hep hatırlayacağız” diyerek duygularını aktardı.

"ZAMANSIZ BİR KAYIP"

Mustafa Selim Yaşar’ı kaybetmenin çok erken ve zamansız bir kayıp olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı; “Kendisiyle zaman zaman çok yakın çalışma imkânı buldum. Yenilikçi, geleceği öngörebilen ve vizyoner özelliklere sahipti. Sürekli yeni işler geliştirmeye çalışır, büyümeye, yurt dışı yatırımlara ve ihracata çok önem verirdi. Üniversitemizin Ar – Ge projeleriyle girişimcilik projelerine destekler vermişti. Hepimize baş sağlığı diliyorum” dedi.

Yaşar Topluluğu çalışanları adına konuşma yapan Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş da; “Kıymetli bir liderimizi ebediyete uğurluyoruz. Kendisi mütevazı, iyiliksever, herkesle iyi ilişkiler kuran, barışsever ve uzlaşmacı biriydi. En verimli çağında kendisini kaybettik. Yalnızca ekonomik alanda değil, sosyal açıdan hayırseverlik konusunda da çok çalışıyordu. Tam bir sanayiciydi, ülkemiz sanayisi için önemli olan Yaşar Topluluğu’nun bir mensubu olarak bu konunda sorumluluk bilinciyle çok başarılı çalışmalara imza attı. Kendisine sözümüz olsun, Yaşar Topluluğu çalışanları olarak ideallerini yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Törenin ardından cenaze Bostanlı Beşikçioğlu Camii’ne götürüldü. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen cenaze töreninde tüm katılımcılar HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak camiye alındı. Camide son görevin yerine getirilmesinin ardından Merhum Mustafa Selim Yaşar’ın naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka’daki Soğukkuyu kabristanına götürülerek burada toprağa verildi.

Çelenk kabul edilmeyen cenaze töreninde arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışta bulunması rica edildi.

MUSTAFA SELİM YAŞAR KİMDİR?

Merhum Mustafa Selim Yaşar, 1976 yılında Paris-Académie Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York – Pace Üniversitesi İşletme- Finans Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.’de başlayan Mustafa Selim Yaşar, 8 yıl süre ile Yaşar Dış Ticaret A.Ş.’de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlenirken ayrıca aynı yıllarda Boya-Kimya ve İçecek Grup Başkanlığı görevini de yerine getirdi. Mustafa Selim Yaşar, 1997-2000 yılları arasında Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu-İcra Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

2000 yılından itibaren İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Mustafa Selim Yaşar, 1991-1997 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmanın yanı sıra kurucu üyesi olduğu Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nde (ESİAD) 4 yıl süre ile Başkan Vekilliği’ni üstlendi. 2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Mustafa Selim Yaşar, birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev aldı.

Mart 2014’ten itibaren Desa Enerji A.Ş., Dyo Boya A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Selim Yaşar, Nisan 2015’ten beri Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Selim Yaşar evli ve üç çocuk babasıydı.