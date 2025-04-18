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        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, romantik paylaşımlarına devam ediyor

        Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, romantik paylaşımlarına devam ediyor

        İlişkilerine ikinci bir şans tanıyan Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, romantik paylaşımlarına devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 20:38 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:58
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        Romantik yolculuk paylaşımı
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        Haziran 2024’te kısa süreli bir ayrılık yaşayan oyuncu Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

        Allen’ın, sevgilisini görmek için Los Angeles’a gitmesi ve ardından Kaya’nın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkan barışma süreci, çiftin New York’ta el ele çekilen bir fotoğrafıyla resmiyet kazandı. Allen ve Kaya, bu romantik kareyi nazar boncuğu ve kırmızı gül emojileriyle paylaşarak ilişkilerine yeni bir başlangıç yaptıklarını duyurmuştu.

        Barışmalarının ardından ikiliden art arda paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

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        Yasemin Kay Allen, sevgilisi Erdal Kaya ile birlikte gerçekleştirdikleri yolculuk anlarını sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisiyle paylaşarak aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Yasemin Kay Allen
        #Erdal Kaya
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