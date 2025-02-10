Yasemin Özilhan ile Melike Güner bir arada

2006 - 2011 arasında ekrana gelen 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' ve 'Zenan' karakterlerine hayat veren Yasemin Özilhan ile Melike Güner, buluştu.

Dizinin ardından arkadaşlıkları devam eden Özilhan ile Güner, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Özilhan, Melike Güner'in kendisine bir şey anlatırken çektirdiği fotoğrafı "Sen anlat ben dinlerim" notunu düştü.