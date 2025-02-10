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        Haberler Magazin Yasemin Özilhan ile Melike Güner bir arada - Magazin haberleri

        Yasemin Özilhan ile Melike Güner bir arada

        Arkadaşlıkları 'Doktorlar' dizisinde başlayan Yasemin Özilhan ile Melike Güner, bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 09:04 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:04
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        2006 - 2011 arasında ekrana gelen 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' ve 'Zenan' karakterlerine hayat veren Yasemin Özilhan ile Melike Güner, buluştu.

        Dizinin ardından arkadaşlıkları devam eden Özilhan ile Güner, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Yasemin Özilhan, Melike Güner'in kendisine bir şey anlatırken çektirdiği fotoğrafı "Sen anlat ben dinlerim" notunu düştü.

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        #Yasemin Özilhan
        #melike güner
        #doktorlar
        #ela
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