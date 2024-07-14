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        Haberler Magazin Yasemin Özilhan'ın gün boyu deniz keyfi

        Yasemin Özilhan'ın gün boyu deniz keyfi

        Yasemin Özilhan, Bodrum'da gün boyu deniz keyfi yaptı. Özilhan, kendisi deniz keyfi yaparken kızlarına dalış dersi de aldırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 21:28 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:28
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        Tatilini Bodrum'da geçiren ünlü isimler arasında Yasemin Özilhan da bulunuyor.

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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yasemin Özilhan, Bodrum'da ikiz kızlarıyla denizin keyfini çıkardı.

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        Yasemin Özilhan, plajda bir süre köpeğiyle oynadı.

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        Fiziğiyle dikkat çeken Yasemin Özilhan, gün boyu denizin keyfini çıkardı.

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        Yasemin Özilhan, kızlarına eğitmen eşliğinde dalış dersi aldırdı.

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        Yasemin Özilhan'ın deniz keyfinden diğer fotoğraflar şöyle;

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        #Yasemin Özilhan
        #BODRUM
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