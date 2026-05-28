Yasemin Sakallıoğlu, Sibel Can'ı örnek gösterdi

Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Sakallıoğlu, bir kullanıcının 'kilo' ile ilgili sorusuna şarkıcı Sibel Can'ı örnek göstererek yanıt verdi.

"DİŞİLİK TAVIRDA VE EDADADIR"

Bir takipçisinin, "Kilo insanın dişiliğini gölgeler mi sence?" sorusu üzerine 38 yaşındaki oyuncu, dişiliğin fiziksel ölçülerle ilgili olmadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: Eğer dişilik kiloyla olsaydı Sibel Can bu kadar çekici bir kadın olabilir miydi? Dişilik tavırda ve edadadır.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto